ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Euro belassen. Der Luxussportwagenbauer habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose zumindest moderat ein weiteres Mal angehoben, schrieb Michael Filatov am Dienstag. Die neuen Ziele lägen nun weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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