ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer auf 9 Euro - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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