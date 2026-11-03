ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach der Gewinnwarnung von 28 auf 15,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung habe überrascht, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Denn der Bahntechnikkonzern sei mit seinen Zielen ja bereits zuvor unter den Markterwartungen geblieben. Gupta ging bisher von einer Belebung des Free Cashflow im zweiten Geschäftshalbjahr aus. Sie verzögere sich nun aber um mindestens zwölf Monate./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

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