ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 355 Dollar - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 360 auf 355 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Debatte werde sich nun vor allem um die veränderte Arithmetik zwischen Wachstum im Hardware- und Servicebereich drehen, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Während die Preismacht Apple im Hardware-Bereich antreibe, bremse das schleppendere Servicegeschäft derzeit die Gewinnentwicklung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:34 / EST

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