ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die reduzierte Ebit-Zielspanne für 2026 sei angesichts der gestiegenen Treibstoffkosten nicht überraschend./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Bahntechnikkonzerns
Alstom kappt Prognose – Aktie verliert 30 Prozentgestern, 07:50 Uhr · dpa-AFX
Alstom kappt Prognose – Aktie verliert 30 Prozent
Bahntechnikkonzern
Prognosesenkung beendet Stabilisierung von Alstom schlagartiggestern, 10:59 Uhr · dpa-AFX
Prognosesenkung beendet Stabilisierung von Alstom schlagartig
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen