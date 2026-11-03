ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die reduzierte Ebit-Zielspanne für 2026 sei angesichts der gestiegenen Treibstoffkosten nicht überraschend./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST
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