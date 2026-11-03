Rechenkosten im Vergleich

Anthropics Umsatz je Dollar Rechenkosten steigt deutlich

onvista · Uhr

Anthropic steigert den Umsatz je Dollar Rechenkosten im zweiten Quartal 2026 auf 2,80 Dollar. Vor dem geplanten Börsengang stehen dieser positiven Entwicklung hohe Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur gegenüber.

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Was bewegt die Aktie?

Anthropic erzielt deutlich mehr Umsatz je eingesetztem Dollar für Rechenleistung. Im ersten Quartal 2026 lag dieses Verhältnis bei 1,40 Dollar Umsatz je Dollar Rechenkosten, im zweiten Quartal bereits bei 2,80 Dollar. Damit hat sich die Kennzahl innerhalb eines Quartals verdoppelt. Diese Entwicklung verbessert die operative Ausgangslage vor dem geplanten Börsengang und macht den Einsatz der Rechenleistung wirtschaftlich interessanter.

Zugleich verfügt Anthropic über hohe Barreserven und hat umfangreiche Verträge für Rechenleistung und Infrastruktur abgeschlossen. Die damit verbundenen Verpflichtungen erreichen insgesamt rund 900 Milliarden Dollar. Innerhalb der nächsten zwölf Monate werden davon 69,8 Milliarden Dollar fällig, bis Ende 2030 sind es rund 447 Milliarden Dollar. Die Zahlungen verteilen sich damit über mehrere Jahre, während bereits kurzfristig erhebliche Beträge anstehen.

Börsengang
IPO von Anthropic: Börsengang wird im November 2026 erwartetgestern · 16:08 Uhr · onvista
Anthropic

Ein Teil dieser Verpflichtungen enthält Kündigungsmöglichkeiten unter bestimmten Bedingungen. Wenn Anthropic zu wenig Umsatz erzielt, könnten solche Vertragsbedingungen eine Verringerung der Verpflichtungen ermöglichen. Für die künftige Aktie wäre ein solches Szenario ungünstig, weil es mit einer schwächeren Umsatzentwicklung verbunden wäre. Der steigende Umsatz je Dollar Rechenkosten ist deshalb ein positiver Ansatzpunkt; mittel- bis langfristig kommt es auf den tatsächlich erzielten Gewinn an.

Martins Einschätzung

Der Anstieg auf 2,80 Dollar Umsatz je Dollar Rechenkosten ist eine überzeugende Verbesserung. Die zeitliche Verteilung der Infrastrukturverpflichtungen und die bedingten Kündigungsmöglichkeiten schaffen zusätzliche Flexibilität. Für die Bewertung der künftigen Aktie bleiben die hohen Verpflichtungen und die tatsächliche Gewinnentwicklung entscheidend.

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