APA ots news: "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit...

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

APA ots news: "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit Immobilienbezug

Die Finanzmarktaufsicht fragt in der neuen Ausgabe von "Reden  
wir über Geld": Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht? 

Wien (APA-ots) - Immobilien gehören zu den wichtigsten Anlageobjekten  
überhaupt. Das 
hohe Investitionsvolumen und der mit Errichtung, Kauf oder Verkauf 
und Unterhalt verbundene Aufwand erschweren die Investition jedoch. 
Und doch gibt es verschiedene Wege für Kleinanleger:innen, in 
Wohnungen, oder Gewerbeimmobilien indirekt zu investieren. Die 
Sicherheit, die viele mit Immobilienbesitz, Grundbucheinträgen und 
verlässlichen Mieteinnahmen assoziieren, ist jedoch nicht bei jeder 
Produktgestaltung gegeben. Anleger:innen sollten Investitionen mit 
Immobilienbezug genauso wie andere stets kritisch hinterfragen. Einen 
Einblick gibt die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld", der 
Verbraucherinformationsreihe der österreichischen Finanzmarktaufsicht 
(FMA). 

"Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?", fragt die 
Verbraucherinfo der FMA im Titel. Immobilienfonds beispielsweise 
kaufen und vermieten Liegenschaften und Fonds-Anteilseigner besitzen 
einen Anteil daran. Neben der Wertentwicklung der Immobilien, die der 
Fonds besitzt, besteht für Anleger:innen ein Risiko darin, dass ein 
Fonds in bestimmten Situationen die Rücknahme der Fondsanteile 
beschränken kann und man daher länger warten muss, bis man das 
investierte Geld zurückbekommt. 

Im Unterschied zu den Fonds, die direkt Immobilien kaufen, 
investieren Immobilien-ETFs in Immobiliengesellschaften, zum Beispiel 
sogenannten REITs. Diese können jederzeit gekauft und verkauft 
werden, dafür schwankt der Preis und kann in Krisenzeiten stark 
fallen. Bei Immobilien-Crowdfunding werden Bauprojekte von vielen 
Kleinanleger:innen gemeinsam finanziert, meist über ein 
qualifiziertes Nachrangdarlehen, die oft höher verzinst sind, aber 
ein hohes Ausfallrisiko tragen. Über Immobilienanleihen - neuerdings 
auch als Token auf der Blockchain gestaltet - leihen Anleger:innen 
einer Immobiliengesellschaft Geld gegen Zinsen. Auch hier besteht das 
Ausfallsrisiko. 

Genaue Informationen für Anleger:innen zu Risiken und Kosten sind 
für Immobilienfonds und ETFs im Basisinformationsblatt enthalten, das 
die Fondsanbieter zur Verfügung stellen müssen. Anleihen und 
geschlossene Immobilienfonds müssen ab einer bestimmten Größe einen 
Kapitalmarktprospekt veröffentlichen, in dem die relevanten Risiken 
offengelegt werden. Wie immer gilt: Vor jeder Anlageentscheidung 
sollten Investor:innen ihre finanziellen Ziele definieren. Besonders 
wichtig: Risiko, Ertrag und Liquidität eines Investments stehen in 
einem Spannungsverhältnis zueinander und können nicht gleichzeitig 
maximiert werden. 

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie 
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0040    2026-11-03/10:06
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen