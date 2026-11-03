Apple: Marge schwach – Bayer erhöht, Palantir wächst rasant

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bayer: Prognose erhöht – ist die Erholung nachhaltig?

Bayer liefert neue Quartalszahlen und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Doch hinter der positiven Entwicklung verbergen sich weiterhin erhebliche Herausforderungen. Welche Geschäftsbereiche überzeugen, wo liegen die Risiken und was bedeutet das für die Aktie?

Apple: Rekordzahlen – warum fällt die Aktie trotzdem?

Apple übertrifft die Erwartungen und profitiert von einer starken iPhone-Nachfrage. Trotzdem reagieren Anleger enttäuscht. Was steckt hinter der überraschend negativen Kursreaktion? Und warum könnte ausgerechnet der Ausblick für die kommenden Monate entscheidend werden?

Palantir: KI-Wachstum ohne Grenzen?

Palantir legt beeindruckende Quartalszahlen vor und hebt seine Jahresprognose deutlich an. Besonders das Geschäft mit US-Unternehmen entwickelt sich außergewöhnlich dynamisch. Doch wie lange kann dieses Wachstumstempo anhalten? Und ist die hohe Bewertung der Aktie noch gerechtfertigt?