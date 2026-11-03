Nach Quartalszahlen

Apples hohe Bewertung begrenzt das Kurspotenzial

onvista · Uhr

Apple übertrifft mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen, die Aktie verliert dennoch drei Prozent. Die kräftige iPhone-Nachfrage und der etwas bessere Umsatzausblick treffen auf eine hohe Bewertung bei künftig deutlich geringerem Gewinnwachstum.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Apple steigert den Quartalsumsatz um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Die Erwartungen hatten bei 113,3 Milliarden Dollar gelegen. Der Gewinn je Aktie erreicht 2,10 Dollar und übertrifft damit die erwarteten 1,99 Dollar um elf Cent. Umsatz und Gewinn wachsen weiterhin zweistellig, allerdings schwächer als in den beiden vorherigen Quartalen.

Besonders kräftig entwickelt sich das iPhone-Geschäft: Der Umsatz steigt um fast 18 Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar. Damit übertrifft Apple die Erwartungen in diesem Bereich um mehr als eine Milliarde Dollar. Die Nachfrage fällt bereits vor der Einführung der neuen Siri mit künstlicher Intelligenz stark aus und trägt zu den Rekordumsätzen bei.

Das margenstarke Geschäft mit Dienstleistungen erreicht ebenfalls einen Umsatzrekord. Die Erlöse steigen um knapp zehn Prozent auf 31,6 Milliarden Dollar und liegen damit geringfügig unter den Erwartungen. Zugleich wächst das Mac-Geschäft um rund 24 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar und verzeichnet damit einen deutlich höheren prozentualen Zuwachs als das iPhone-Geschäft.

Rückgänge zeigen dagegen zwei andere Produktbereiche: Der iPad-Umsatz sinkt um rund zehn Prozent, die Erlöse mit tragbaren Geräten und Zubehör fallen um acht Prozent. In China erzielt Apple ein Umsatzwachstum von 20 Prozent auf rund 17,5 Milliarden Dollar. Die Erwartungen von rund 18,8 Milliarden Dollar verfehlt das Unternehmen dort trotz des kräftigen Wachstums.

Der Umsatzausblick für das Weihnachtsquartal liegt etwas über den Erwartungen. Trotzdem verliert die Apple-Aktie vorbörslich vier Prozent, nachdem sie bereits am Vortag schwach in die Zahlen gestartet war. JPMorgan senkt das Kursziel von 360 auf 355 Dollar und sieht damit nur noch begrenztes weiteres Kurspotenzial.

Charttechnik

Im Bereich von 350 bis 351 Dollar hat sich ein mögliches Doppeltop gebildet. Von diesen beiden Hochpunkten ist der Kurs zurückgegangen.

Martins Einschätzung

Die Bewertung bleibt der entscheidende Vorbehalt. Zum Vortagesschluss beträgt das Kurs/Gewinn-Verhältnis 37; nach dem Kursrückgang liegt es bei etwa 36. Dem steht für die nächsten vier Quartale jeweils ein erwartetes Gewinnwachstum von drei bis neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gegenüber. Für dieses Wachstum ist die Aktie teuer bewertet.

Die starken iPhone-Umsätze und der etwas bessere Weihnachtsausblick sprechen für das operative Geschäft. Wenn Siri stärker Funktionen eines Agenten mit künstlicher Intelligenz übernimmt, könnten zusätzliche Gerätekäufe den Umsatz weiter erhöhen. Die aktuelle Bewertung begrenzt jedoch das weitere Kurspotenzial.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche-Bank-Aktie mit höherer Ertragskraft
Deutsche Bank: Günstige Bewertung bietet Kurspotenzialgestern, 15:40 Uhr · onvista
Deutsche Bank: Günstige Bewertung bietet Kurspotenzial
Quartalszahlen und Prognose
Intel bleibt trotz happigem Minus noch zu teuergestern, 15:59 Uhr · onvista
Intel bleibt trotz happigem Minus noch zu teuer
Halbleiter-Aktie
Starke Aufträge eröffnen bei Aixtron Potenzial bis 44 Eurogestern, 15:20 Uhr · onvista
Starke Aufträge eröffnen bei Aixtron Potenzial bis 44 Euro
Aktie nach Quartalszahlen
Amazons Cloudwachstum beschleunigt sich weitergestern, 15:17 Uhr · onvista
Amazons Cloudwachstum beschleunigt sich weiter
Speicheraktie mit niedriger Gewinnbewertung
Sandisk: Die Aktie fällt trotz starkem Wachstum weitergestern, 15:48 Uhr · onvista
Sandisk: Die Aktie fällt trotz starkem Wachstum weiter
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen