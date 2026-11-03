Was bewegt die Aktie?

Apple steigert den Quartalsumsatz um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Die Erwartungen hatten bei 113,3 Milliarden Dollar gelegen. Der Gewinn je Aktie erreicht 2,10 Dollar und übertrifft damit die erwarteten 1,99 Dollar um elf Cent. Umsatz und Gewinn wachsen weiterhin zweistellig, allerdings schwächer als in den beiden vorherigen Quartalen.

Besonders kräftig entwickelt sich das iPhone-Geschäft: Der Umsatz steigt um fast 18 Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar. Damit übertrifft Apple die Erwartungen in diesem Bereich um mehr als eine Milliarde Dollar. Die Nachfrage fällt bereits vor der Einführung der neuen Siri mit künstlicher Intelligenz stark aus und trägt zu den Rekordumsätzen bei.

Das margenstarke Geschäft mit Dienstleistungen erreicht ebenfalls einen Umsatzrekord. Die Erlöse steigen um knapp zehn Prozent auf 31,6 Milliarden Dollar und liegen damit geringfügig unter den Erwartungen. Zugleich wächst das Mac-Geschäft um rund 24 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar und verzeichnet damit einen deutlich höheren prozentualen Zuwachs als das iPhone-Geschäft.

Rückgänge zeigen dagegen zwei andere Produktbereiche: Der iPad-Umsatz sinkt um rund zehn Prozent, die Erlöse mit tragbaren Geräten und Zubehör fallen um acht Prozent. In China erzielt Apple ein Umsatzwachstum von 20 Prozent auf rund 17,5 Milliarden Dollar. Die Erwartungen von rund 18,8 Milliarden Dollar verfehlt das Unternehmen dort trotz des kräftigen Wachstums.

Der Umsatzausblick für das Weihnachtsquartal liegt etwas über den Erwartungen. Trotzdem verliert die Apple-Aktie vorbörslich vier Prozent, nachdem sie bereits am Vortag schwach in die Zahlen gestartet war. JPMorgan senkt das Kursziel von 360 auf 355 Dollar und sieht damit nur noch begrenztes weiteres Kurspotenzial.

Charttechnik

Im Bereich von 350 bis 351 Dollar hat sich ein mögliches Doppeltop gebildet. Von diesen beiden Hochpunkten ist der Kurs zurückgegangen.

Martins Einschätzung

Die Bewertung bleibt der entscheidende Vorbehalt. Zum Vortagesschluss beträgt das Kurs/Gewinn-Verhältnis 37; nach dem Kursrückgang liegt es bei etwa 36. Dem steht für die nächsten vier Quartale jeweils ein erwartetes Gewinnwachstum von drei bis neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gegenüber. Für dieses Wachstum ist die Aktie teuer bewertet.

Die starken iPhone-Umsätze und der etwas bessere Weihnachtsausblick sprechen für das operative Geschäft. Wenn Siri stärker Funktionen eines Agenten mit künstlicher Intelligenz übernimmt, könnten zusätzliche Gerätekäufe den Umsatz weiter erhöhen. Die aktuelle Bewertung begrenzt jedoch das weitere Kurspotenzial.