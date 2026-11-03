Astronauten stimmen an Bord der ISS bei US-Zwischenwahlen ab

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch Hunderte Kilometer über der Erde haben US-Bürger ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgegeben. "Alle drei US-Besatzungsmitglieder hatten das Privileg, von der Raumstation aus abzustimmen", schrieb der Astronaut Anil Menon von der Internationalen Raumstation ISS. "Wir haben ein elektronisches Wahlschreiben ausgefüllt und es sicher an die Wahlbehörden gesendet."

Nasa-Astronauten können seit 1997 aus dem All an US-Wahlen teilnehmen. Laut der US-Raumfahrtbehörde füllen Astronauten die Wahlunterlagen im Weltall aus, die dann verschlüsselt übermittelt werden.

Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments./apo/DP/zb

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