Autozulieferer Schaeffler schließt vier Standorte in Deutschland

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Berlin, ⁠03. Nov (Reuters) - Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt vier Standorte in Deutschland und streicht weltweit 3460 Arbeitsplätze. Allein in Deutschland ‌fielen 2660 Stellen weg, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Insgesamt verspreche sich Schaeffler ⁠davon ⁠Einsparungen von 300 Millionen Euro jährlich ab 2030. Das Unternehmen reagiere mit dem Stellenabbau auf das anhaltend herausfordernde Marktumfeld im Automobilgeschäft. Dazu kämen die überdurchschnittlich ‌hohen Personalkosten pro Kopf in ‌Deutschland und die hohe Komplexität der Organisation mit zu vielen Führungsebenen und zu geringen ⁠Führungsspannen, hieß es zur Begründung. Die Kosten ‌für das Sparprogramm bezifferte ⁠Schaeffler auf 480 Millionen Euro.

Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz mit 5,8 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau. ‌Der Betriebsgewinn sank ⁠um 7,2 Prozent auf ⁠245 Millionen Euro, die Umsatzmarge reduzierte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. An seinen Zielen für das laufende Jahr und für die Folgejahre halte Schaeffler fest.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Schaeffler

Das könnte dich auch interessieren

Kein Geld mehr übrig
Volkswagen pausiert Entwicklung des ID.Golf30. Okt. · Reuters
Volkswagen pausiert Entwicklung des ID.Golf
Aktien New York Ausblick
Amazon und Intel vermiesen der Wall Street die Laune30. Okt. · dpa-AFX
Amazon und Intel vermiesen der Wall Street die Laune
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen