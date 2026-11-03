Autozulieferer Schaeffler streicht erneut Tausende Jobs

Berlin, 03. Nov (Reuters) - Der ⁠Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt vier Standorte in Deutschland und streicht weltweit 3460 Arbeitsplätze. Allein in Deutschland fielen 2660 Stellen weg, teilte das Herzogenauracher Unternehmen am Dienstag mit. Insgesamt verspricht sich Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld davon Einsparungen von 300 Millionen Euro jährlich ab 2030. "Wir reagieren auf Überkapazitäten in den Werken und in der Entwicklung, weil die Volumina in Europa zurückgehen, die Nachfrage nach Verbrennermotoren sinkt und der Hochlauf der Elektromobilität langsamer vorankommt als ‌erwartet", sagte er. Dazu kämen die überdurchschnittlich hohen Personalkosten pro Kopf in Deutschland. Rosenfeld zufolge sind diese zweieinhalb Mal so hoch wie in anderen europäischen Ländern. Die Kosten für das Sparprogramm bezifferte er auf 480 Millionen Euro.

Bei den Arbeitnehmern stießen die Pläne auf ⁠scharfe Kritik. "Bei Schaeffler folgt ⁠inzwischen ein Abbauprogramm auf das nächste, noch bevor die Folgen des vorherigen bewältigt sind", erklärte Thomas Höhn, Unternehmensbeauftragter der IG Metall für Schaeffler. Konzernbetriebsratschef Uli Schoepplein kritisierte, dass vor allem die deutschen Standorte betroffen seien. "Das vorgelegte Programm lässt genau die Kreativität vermissen, die wir angesichts der Krise brauchen." Er forderte ein Zukunftskonzept, in dem die Fragen geklärt seien, welche Produkte künftig in Deutschland gefertigt werden und wo investiert werden solle. Erst wenn das vorliege, könne über Sparmaßnahmen gesprochen werden, erklärten Höhn und Schöpplein gemeinsam.

Der Stellenabbau sorgte auch in der Politik für ‌Aufsehen. "Die Bundesregierung muss endlich in der Realität ankommen", sagte Linkenchef Luigi Pantisano. Die Sozialkürzungen ‌brächten der Wirtschaft nichts. "Was es braucht, ist ein industriepolitischer Plan für die Zulieferindustrie, mit klaren Zukunftsperspektiven für die Standorte." Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag forderte eine aktive Industriepolitik, die Arbeitsplätze sichere und Zukunftsinvestitionen ermögliche. "Öffentliche Förderung darf es nur gegen verbindliche Standort- und Beschäftigungszusagen geben", sagte Fraktionschef Holger Grießhammer.

Die Autobranche in ⁠Deutschland steckt seit längerem tief in der Krise. So hat Volkswagen den Abbau von zehntausenden weiteren Jobs angekündigt, vier Werke in Deutschland stehen ‌zur Disposition. Auch Mercedes, BMW und Porsche streichen Stellen. Die Unternehmen leiden ⁠vor allem darunter, dass das China-Geschäft kein Geld mehr einbringt und die Konkurrenz in Europa zunimmt. Zudem verdienen sie mit Elektroautos immer noch nicht so viel Geld wie mit Verbrenner-Fahrzeugen.

SCHAEFFLER FORDERT GEHALTSVERZICHT VON MITARBEITERN

Für Schaeffler ist es der zweite größere Stellenabbau binnen weniger Jahre. Erst im November 2024 hatte das Unternehmen rund 2800 Jobs in Deutschland gestrichen, weltweit waren es etwa ‌3700. Von dem neuerlichen Stellenabbau seien 16 Standorte in Europa betroffen, allein ⁠in Deutschland sollen vier Werke ganz geschlossen werden. Dabei geht ⁠es um die Werke in Dortmund und in Morbach, in denen Teile für Verbrennermotoren gefertigt werden. Auch die Niederlassungen in Berlin und Schwalbach sollen aufgegeben werden. Andere Standorte sollen schrumpfen. Zusätzlich fordert Schaeffler einen Gehaltsverzicht von den Mitarbeitern, der jedoch noch mit der Gewerkschaft ausgehandelt werden muss. Auch der Vorstand beteilige sich daran. Schaeffler-Chef Rosenfeld sagte, dieser Gehaltsverzicht sei das wichtigste Element des Programms. Der Vorstand verzichte in den kommenden beiden Jahren auf zehn Prozent seines Gehalts.

Schaeffler bekommt derzeit die Flaute auf dem Automarkt zu spüren. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz mit 5,8 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau. Der Betriebsgewinn sank um 7,2 Prozent auf 245 Millionen Euro, die Umsatzmarge reduzierte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Vor allem das Geschäft mit Autoherstellern laufe schwächer. Die Sparte Powertrain & Chassis, in ⁠der unter anderem das Geschäft mit Teilen für Verbrennerfahrzeuge gebündelt ist, verzeichnete einen Gewinnrückgang um 15 Prozent. Besser läuft dagegen das lukrative Geschäft mit Ersatzteilen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)