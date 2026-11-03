Düsseldorf, 02. ⁠Nov (Reuters) - Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der privaten Banken in Deutschland zeichnet sich auch nach Vorlage eines ersten Angebots der Arbeitgeber keine Einigung ab. Die Offerte sehe ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter um 4,2 ‌Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten vor, teilte der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) am Montag mit. "Das ist in diesen herausfordernden Zeiten ⁠ein faires ⁠Angebot", sagte Thomas A. Lange, Verhandlungsführer der Banken-Arbeitgeber. Die Gewerkschaft DBV wies das Angebot als "völlig unzureichend" zurück und forderte eine "substanzielle Verbesserung". Verdi-Verhandlungsleiter Jan Duscheck sagte, die Offerte bedeute angesichts der Inflation "weitere Reallohnverluste" und sei ein finanzieller Rückschritt für die Beschäftigten.

Verdi hatte vor der zweiten Verhandlungsrunde in Frankfurt ‌bereits mit Warnstreiks den Druck erhöht. Die ‌Gewerkschaft will sechs Prozent mehr Gehalt bei zwölf Monaten Laufzeit eines Tarifvertrags durchsetzen. "Die Banken machen gute Gewinne", hatte Duscheck mit Blick auf die Branche um Deutsche ⁠Bank und Commerzbank betont. Ein Ergebnis solle auch auf übertariflich bezahlte Beschäftigte ‌übertragen werden. Zudem sollen Banker einen Teil ⁠ihres Gehaltes in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umwandeln können. Aber auch der Trend zum verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Geldhäusern soll eine Rolle spielen: Verdi will ‌auch verstärkte Regeln zum Beschäftigungsschutz ⁠durchsetzen. Die konkurrierende Gewerkschaft DBV pocht ⁠auf eine Gehaltssteigerung von 9,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die Arbeitgeber forderten dagegen, die Gewerkschaften sollten sich auf Gehaltsfragen konzentrieren und dort keine überzogenen Forderungen stellen. Mit Unverständnis reagierten sie zudem auf die Forderung nach dem einseitigen Anspruch auf Gehaltsumwandlung in bis zu 20 freie Tage pro Jahr.

Beide Seiten hatten sich zuletzt 2024 auf 10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten verständigt.

(Bericht von ⁠Matthias Inverardi und Tom Sims, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)