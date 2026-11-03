Basler: Vom Data Center bis zum Humanoiden, diese neuen Märkte treiben die Vision-Aktie!

Bei Basler beschleunigt sich die operative Entwicklung deutlich. Nach neun Monaten liegt der Auftragseingang 62 % und der Umsatz 35 % über dem Vorjahr. Am 29. Oktober hob der Spezialist für Computer Vision deshalb bereits zum dritten Mal 2026 seine Jahresprognose an. Wachstumstreiber sind unter anderem Halbleiter- und Elektronikfertigung, die Inspektion von Rechenzentrums-Hardware sowie autonome Logistiksysteme. Besonders spannend ist die nächste Option. Basler positioniert seine Kameratechnik inzwischen ausdrücklich auch für humanoide Roboter.

Prognose steigt auf bis zu 300 Mio. Euro Umsatz Basler entwickelt Kameras, 3D-Sensorik, Software und komplette Bildverarbeitungssysteme, mit denen Maschinen ihre Umwelt erfassen und automatisiert Entscheidungen treffen können. Genau diese Fähigkeit wird durch zunehmende Automatisierung und KI immer wichtiger. Nach neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 62 % auf 278,6 Mio. Euro und der Umsatz um 35 % auf 227,4 Mio. Euro. Das EBIT sprang von 14,6 auf 51,1 Mio. Euro und die EBIT-Marge von 8,7 auf 22,5 %. Basler erhöhte deshalb die Umsatzprognose für 2026 von 270 bis 290 Mio. Euro auf 295 bis 300 Mio. Euro und erwartet nun 17,5 bis 19,5 % EBIT-Marge statt 12,5 bis 14,5 %.



Discount 20 2027/06: Basiswert BASLER AG O.N. DU24XW Quelle: DZ BANK: Geld 03.11. 14:34:26, Brief 03.11. 14:34:26 17,96 EUR 18,01 EUR 2,45% Basiswertkurs: 23,400 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 14:17:35 Max Rendite 11,11% Discount in % 23,40% Abstand zum Cap in % -14,89% Max Rendite in % p.a. 17,86% p.a. Cap 20,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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