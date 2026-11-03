Bauministerium: Bau-Turbo wirkt - Genehmigungen steigen kontinuierlich

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - Der seit einem Jahr greifende Bau-Turbo wirkt nach Einschätzung der Bundesregierung. "Nach den ersten Monaten nach der Einführung steigen die Antrags- und Genehmigungszahlen kontinuierlich; insbesondere zum Frühjahr war eine deutliche Dynamik zu verzeichnen", teilte das SPD-geführte ‌Bauministerium am Dienstag in Berlin mit. In 72 Prozent der untersuchten Kommunen seien bereits solche Anträge gestellt worden, 57 Prozent davon genehmigt.

Der ⁠sogenannte Bau-Turbo ⁠soll dem brachliegenden Wohnungsbau mit vereinfachten Genehmigungsverfahren einen Schub verleihen. Behörden und Kommunen sollen damit schneller Entscheidungen über Neubauten, aber auch über Aufstockungen und Nachverdichtungen in Gebäudekomplexen treffen. Sie können jetzt einfacher von Bebauungsplänen abweichen. Diese werden erstellt, um die bauliche Nutzung von Grundstücken innerhalb ‌eines bestimmten Gebietes zu regeln. So wird ‌festgelegt, wie Grundstücke genutzt und bebaut werden dürfen, einschließlich der Art und des Umfangs der Bebauung, der Bauweise sowie der Verkehrs- und Grünflächen.

Zur Überprüfung der ⁠befristeten Maßnahme wurden Rückmeldungen von 393 der insgesamt fast 11.000 Kommunen in ‌Deutschland ausgewertet. Die Antworten waren freiwillig ⁠und sind nicht repräsentativ. Laut Bauministerium geben sie trotzdem einen guten Überblick. Die Antragsteller seien bisher vor allem Privatpersonen gewesen. Es gehe in erster Linie um Neubauten, zu einem kleineren ‌Teil um Aufstockungen.

Zahlreiche Wirtschafts- und Immobilienverbände ⁠hatten die schwarz-rote Regierung am Montag ⁠abermals aufgefordert, mehr Mittel für den Wohnungsbau bereitzustellen. Geplante Kürzungen im Haushalt für 2027 wurden scharf kritisiert. Prognosen des Münchner Ifo-Instituts zufolge dürften in diesem Jahr nur 185.000 Wohnungen fertiggestellt werden - ein 15-Jahres-Tief. Zum Vergleich: 2025 waren es 206.600 Einheiten. Der Bedarf liegt bei mindestens 300.000 Wohnungen pro Jahr. Die Verbände betonten, die Regierung tue zwar einiges. Die Maßnahmen würden aber den Herausforderungen noch nicht ⁠gerecht.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)