Bayer: Höhere Prognose stützt den Kursanstieg

Was bewegt die Aktie?

Bayer steigert den Umsatz um vier Prozent auf etwas mehr als zehn Milliarden Euro. Damit übertrifft der Konzern die Erwartung von rund 9,9 Milliarden Euro. Die Aktie legt um 5,3 Prozent zu und zählt damit zu den stärksten Werten im Dax.

Das Pharmageschäft liefert den wesentlichen Beitrag zur höheren Prognose. Der Umsatz dieses Bereichs wächst um 8,8 Prozent auf rund 4,7 Milliarden Euro. Das Wachstum kommt überwiegend von zwei Medikamenten, die sowohl den Umsatz als auch die Gewinne steigern.

Im Agrargeschäft erreicht Bayer rund 3,9 Milliarden Euro Umsatz, ein nominales Plus von weniger als einem Prozent. Bereinigt um Währungseffekte geht der Umsatz der Sparte Crop Science zurück. Höhere Herstellungs- und Vertriebskosten sowie eine schwächer als erwartete Nachfrage belasten die Profitabilität. Bei den rezeptfreien Gesundheitsprodukten bleibt der Umsatz ungefähr stabil, während die Profitabilität ebenfalls sinkt.

Der Konzernverlust verringert sich von 963 Millionen auf 672 Millionen Euro. Wertminderungen auf bestimmte Medikamente und Kosten der großen Rechtsstreitigkeiten belasten das Ergebnis. Die Prozessrisiken bestehen fort, fallen inzwischen jedoch deutlich geringer aus als vor einigen Monaten oder Jahren.

Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöht Bayer die Prognose von 9,6 bis 10,1 Milliarden auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro. Beim freien Mittelzufluss erwartet der Konzern einen negativen Wert von 0,5 bis 1,5 Milliarden Euro statt zuvor minus 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung liegt nach einem Rückgang um rund fünf Prozent im vergangenen Quartal bei etwa 31 Milliarden Euro. Bis Jahresende soll sie um eine Milliarde Euro stärker sinken als ursprünglich erwartet.

Charttechnik

Vom Doppeltief bei etwa 18,40 Euro ist der Kurs auf rund 52 Euro gestiegen. Auf die dynamische Aufwärtsbewegung folgten zwei Bodenbildungen. Die jüngste Abwärtsbewegung hat sich innerhalb von vier Wochen wieder in einen Anstieg umgekehrt.

Wenn die Aktie das letzte Zwischenhoch überwindet, könnte eine weitere dynamische Aufwärtsbewegung folgen. Aus der vorherigen Bewegung zwischen etwa 42 bis 43 Euro und 51 Euro ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von 58 bis 59 Euro.

Martins Einschätzung

Die starke Kursentwicklung und die gesunkenen Prozessrisiken sprechen für eine Neubewertung der Bayer-Aktie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis beträgt 10,7. Historische Bewertungsvergleiche sind nur eingeschränkt aussagekräftig, weil die früheren Bewertungen die höheren Risiken rund um Monsanto widerspiegeln.

Ein großer Teil der positiven Entwicklung dürfte inzwischen im Kurs enthalten sein. Weiteres Potenzial besteht bis in den oberen Bereich zwischen 50 und 60 Euro. Dort erscheint der zusätzliche Spielraum angesichts der bereits berücksichtigten Verbesserungen begrenzt.