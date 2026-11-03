Bayer trotzt schwachem Dax zum Handelsstart

Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Eine Stunde nach dem Start auf Xetra verlor der deutsche Leitindex 1,1 Prozent auf 25.707 Punkte. Er rutschte damit unter sein Vortagestief und entfernt sich weiter von der Marke von 26.000 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank ebenfalls um 1,1 Prozent auf 30.517 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,7 Prozent ein. Die Ölpreise legten nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran zu und machten einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wett.

Noch am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Dem Ausverkauf an der Nasdaq hatte er sich in den vergangenen Tagen weitgehend entziehen können, nun aber erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche doch.

Apple hatte im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen, wie die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen zeigten. Teure Speicherchips treffen den Konzern aber im Weihnachtsgeschäft.

Die Apple-Aktien notierten am Morgen auf Tradegate im Minus im Vergleich zum US-Börsenschluss. "Die Botschaft ist eindeutig: Selbst glänzende Geschäftszahlen reichen nicht mehr aus, wenn die Perspektiven nicht ebenso überzeugend ausfallen", kommentierte dies Börsenexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Bayer nährt sich Juli-Hoch

Die Aktien von Bayer haben sich am Dienstag vom schwachen Dax überhaupt nicht beirren lassen. Die Papiere der Leverkusener näherten sich mit einem Kurssprung um 5,2 Prozent wieder ihrem Juli-Hoch bei 53,92 Euro. Darüber würde die ganz langfristige Bodenbildung nach dem Kursrutsch zwischen 2015 und April 2025 klar untermauert.

Analyst Richard Vosser von JPMorgan hob aus dem Quartalsbericht das enorm profitable Pharmageschäft heraus, das für eine positive Überraschung beim operativen Konzernergebnis gesorgt habe. Das erhöhte Ebitda-Jahresziel lasse dem Konsens noch ein wenig Luft.

Zalando nach Zahlen unter Druck

Die Aktien des Internet-Modehändlers Zalando stehen am Dienstag nach Quartalszahlen stark unter Druck. Im frühen Handel verloren die im Dax notierten Titel 5,3 Prozent auf 25,57 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Einige Analysten schrieben in ersten Reaktionen, dass Zalando mit der Bruttomarge im abgelaufenen Quartal enttäuscht habe. Laut Georgina Johanan von JPMorgan bestehen weiterhin strukturelle Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung von Agentic Commerce.

Felix Denni vom Bankhaus Metzler verwies zudem auf den guten Lauf der Papiere vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen, sodass Anleger nun Gewinne mitnehmen könnten. Im Oktober hatten Anleger mit Zalando-Papieren fast 18 Prozent gewonnen.

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