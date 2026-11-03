BioNTech schreibt wieder schwarze Zahlen und stockt Umsatzziel auf

Frankfurt, 03. ⁠Nov (Reuters) - Der Mainzer Biotechkonzern BioNTech ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und blickt etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Unter dem Strich stand in ‌den Monaten Juli bis September ein Gewinn von 184,5 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust ⁠von ⁠28,7 Millionen Euro angefallen war, wie Biontech am Dienstag mitteilte. Der Sprung in die schwarzen Zahlen erklärte das Unternehmen vor allem durch den Wegfall hoher Sonderlasten für Rechtsstreitigkeiten, die das Ergebnis vor ‌einem Jahr massiv gedrückt hatten.

Der Umsatz ‌schrumpfte zwar wegen der erwartungsgemäß geringeren Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen auf 1,29 Milliarden Euro nach 1,52 Milliarden Euro ⁠im Vorjahr. Dennoch hob das Management die untere Grenze ‌der Umsatzprognose für 2026 ⁠an: Biontech rechnet nun mit Erlösen zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro, statt wie bisher mit mindestens 1,6 Milliarden.

Um die Abhängigkeit vom schrumpfenden ‌Corona-Geschäft zu verringern, treibt ⁠Biontech den Wandel hin ⁠zu einem Krebsmedikamenten-Hersteller voran. Ziel sei es, das Unternehmen bis 2030 breiter aufzustellen und mehrere Produkte auf den Markt zu bringen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten kletterten im abgelaufenen Quartal entsprechend auf 748,1 Millionen Euro nach 564,8 Millionen Euro im Vorjahr.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)