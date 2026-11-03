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Blickpunkt Zins: Inflation, Fed, Midterms. Wohin steuern die Zinsen?

UniCredit · Uhr
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Warum haben die FED und EZB die Leitzinsen gleich belassen? Steigen die Renditen weiter? Was sind die Gründe für eine Entspannung am Rentenmarkt? Welchen Einfluss haben Midterms auf die Märkte?

In Blickpunkt Zins gehen Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege der UniCredit Bank GmbH) und Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) regelmäßig auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und Notenbanken ein – kompakt, verständlich und mit Blick auf die Implikationen für Anleger:innen.

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