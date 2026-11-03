Blue Wave voraus? Heute entscheiden die Midterms über die Wall Street.

► Meine Trades. Direkter Austausch. 👉 https://markuskoch.de/link/youtube/description *



Die Wall Street geht mit gemischter Stimmung in den Tag der US-Zwischenwahlen. Nasdaq-Futures liegen freundlich, der Dow dagegen unter Druck. Gleichzeitig zieht Brent nach dem US-Angriff auf Irans Insel Qeshm wieder an, auch wenn Washington von einer begrenzten defensiven Maßnahme spricht und derzeit keine unmittelbare Eskalation plant. Im Mittelpunkt stehen heute aber die Midterms: Die Prognosemärkte rechnen inzwischen mit rund 95 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus und 78 Prozent im Senat. Eine „Blue Wave“ ist damit weitgehend eingepreist. Für eine positive Marktüberraschung müssten die Republikaner deutlich besser abschneiden als erwartet. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung angespannt: Apple liefert zwar bessere Quartalszahlen, enttäuscht aber mit der Margenprognose wegen steigender Speicherpreise und höherer Kosten für Siri AI. Palantir wächst weiter spektakulär um 96 Prozent, doch die Bookings verlieren an Dynamik. Zusätzlich stuft Bank of America Die Aktien von Shopify brechen wegen der teils enttäuschenden Zahlen vorbörslich stärker ein. Marvell nach der Lumentum-Übernahme auf Neutral ab und senkt das Kursziel drastisch von 400 auf 225 US-Dollar. Heute Abend folgt mit AMD der nächste große KI-Test.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung