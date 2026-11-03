Wieder Bombendrohungen gegen Flüge in Osteuropa

Warschau, 03. ⁠Nov (Reuters) - Bombendrohungen gegen Passagierflugzeuge haben an Flughäfen in Osteuropa erneut für Aufregung gesorgt. So wurden am Dienstag an den beiden Warschauer Flughäfen zwei gelandete Flugzeuge überprüft. Eine Maschine der ‌polnischen Fluggesellschaft LOT aus London musste am Vormittag außerplanmäßig auf dem Flughafen Warschau-Modlin landen. Die Boeing 737 MAX mit ⁠181 Menschen ⁠an Bord wurde evakuiert und durchsucht. Der Flughafen etwa 35 Kilometer außerhalb der polnischen Hauptstadt wurde kurzzeitig gesperrt, konnte aber am Mittag wieder öffnen. Fast zeitgleich gab es eine Bombendrohung gegen einen Flug der skandinavischen Airline SAS ‌von Kopenhagen nach Warschau. Diese Maschine ‌landete auf dem innerstädtischen Flughafen Chopin, wo eigentlich auch die LOT-Maschine landen sollte, und wurde ebenfalls inspiziert. Hier lief der ⁠Betrieb allerdings normal weiter, und die Behörden gaben wenig später ‌Entwarnung.

Einen ähnlichen Vorfall gab es ⁠am Flughafen der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Dort landete eine Maschine aus Israel, nachdem eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen war. Antiterror-Einheiten untersuchten das Flugzeug auf Sprengstoff, wie ‌die Nachrichtenagentur BTA unter ⁠Berufung auf das Innenministerium meldete. ⁠Erst am Montag war ein Flugzeug der ungarischen Billig-Airline Wizz Air auf dem Weg von London nach Sofia wegen einer Bombendrohung in die ungarische Hauptstadt Budapest umgeleitet worden. Ob die Vorfälle in Polen, Bulgarien und Ungarn miteinander zusammenhängen, war zunächst unklar.

(Bericht von Alicja Surdy, Anna Koper und Anna Wlodarczak-Semczuk, geschrieben von Christian Götz, redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)