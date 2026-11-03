CSU-Landesgruppenchef sieht in CDU "sehr, sehr hohe Wertschätzung" für Aigner

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - In der Frage der nächsten Bundespräsidentin sieht die CSU bei der Schwesterpartei CDU große Zustimmung für ihre Kandidatin Ilse Aigner. "Ich nehme in der CDU eine ‌sehr, sehr hohe Wertschätzung für Ilse Aigner wahr", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann am Dienstag vor der ⁠CDU/CSU-Fraktionssitzung im ⁠Beisein von Unions-Fraktionschef Thorsten Frei (CDU). Frei kommentierte dies nicht, sagte aber, Bundeskanzler Friedrich Merz wolle am Ende eine Kandidatin, "die über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg über Anerkennung und Zustimmung verfügt". Die SPD ‌hat sich bereits für die bayerische ‌Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Aigner ausgesprochen. Merz hatte sich am Montag festgelegt, dass er eine Frau vorschlagen werde. In ⁠den Wochen davor hatte CSU-Chef Markus Söder bereits massiv ‌für Aigner geworben.

Laut einer ⁠Forsa-Umfrage weichen die Wünsche der Bürger stark von denen der Parteien ab: Zum einen ist laut Forsa für 70 Prozent der Befragten egal, ob ‌ein Mann oder eine ⁠Frau das höchste Staatsamt ⁠besetzen soll. Nur 28 Prozent wünschen sich danach ausdrücklich eine Bundespräsidentin. Zum anderen ist in der Umfrage die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klare Favoritin. 50 Prozent der Bundesbürger halten Merkel für geeignet. Dann erst folgen Aigner mit 36 Prozent und der frühere Kanzleramtschef Thomas de Maizière (CDU) mit 33 ⁠Prozent.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)