Dax-Anleger bleiben vor US-Zwischenwahl auf der Hut

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - Die ⁠Furcht vor einer neuen militärischen Eskalation im Iran-Krieg und der ungewisse Ausgang der US-Zwischenwahlen haben den Dax am Dienstag ausgebremst. Der deutsche Leitindex verlor in der Spitze 1,2 Prozent auf 25.677 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,7 Prozent nach. Für Nervosität sorgten die wieder steigenden Ölpreise nach US-Militärschlägen auf die iranische Insel Keschm in der Straße von Hormus. Mit Spannung erwarteten die Anleger zudem die Ergebnisse der "Midterms" in den USA. Die Börse schaue genau hin, wie viel ‌politischen Spielraum Donald Trump nach den Kongresswahlen noch habe, sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Die neuen Mehrheitsverhältnisse entscheiden mit darüber, was bei Steuern, Staatsausgaben und Wirtschaftspolitik künftig möglich ist."

Für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump geht es darum, ihre knappen Mehrheiten in beiden Kongresskammern zu verteidigen. Umfragen ⁠deuten jedoch darauf hin, ⁠dass die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten, im Senat ist die Lage ungewiss. Erste Ergebnisse gibt es in der Nacht zu Mittwoch (MEZ). "Das Risiko besteht darin, dass die innenpolitische Entscheidungsfindung schwieriger wird", sagte Kit Juckes von der Société Générale. Wenn man sich bei einem beträchtlichen Haushaltsdefizit und hohen Ausgaben auf nichts einigen könne, dann bestehe die Gefahr, dass dies die Wirtschaft bremse und die Währung schwäche. Der Dollar-Index bewegte sich vor der US-Wahl kaum, er notierte bei 101,83 Punkten. Der Euro trat bei 1,1185 Dollar auf der Stelle. Der Preis für das konjunktursensible Industriemetall Kupfer gab um ‌bis zu 3,2 Prozent auf 13.883 Dollar je Tonne nach und fiel auf den tiefsten ‌Stand seit Mitte August.

DROHT EINE NEUE ESKALATION IM IRAN-KONFLIKT?

Unklar ist auch, wie es nach den Zwischenwahlen im Iran-Konflikt weitergeht. US-Militärschläge auf die iranische Insel Keschm dämpften die zuletzt aufgekommenen Friedenshoffnungen. Ein US-Regierungsvertreter erklärte, es handle sich um begrenzte Angriffe und nicht um die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen. Laut einem Vertreter der Regierung in Teheran ⁠sind die USA und der Iran von einer Einigung für ein Kriegsende allerdings noch weit entfernt. Die Märkte hätten gerade begonnen, einen diplomatischeren Kurs ‌einzupreisen, nun sei die Stimmung wieder gekippt, sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM ⁠Trade. Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI zogen in der Spitze um mehr als zwei Prozent auf 107,24 beziehungsweise 98,69 Dollar je Fass an. Zu Wochenbeginn hatten sich die Notierungen um mehr als sieben Prozent verbilligt.

Auf der Unternehmensseite hielten zahlreiche Bilanzen die Investoren auf Trab. Die Bayer-Aktie setzte sich mit einem Plus von bis zu 6,4 Prozent an die Dax-Spitze. ‌Ein starkes Pharmageschäft hat dem Konzern im dritten Quartal überraschend viel Rückenwind verliehen. ⁠Der Vorstand hob die Jahresziele für den operativen Gewinn und ⁠den Barmittelzufluss an. An der Verliererfront rückte Zalando in den Fokus. Trotz einer Steigerung von Umsatz und Gewinn gaben die Aktien 4,6 Prozent nach. Ein Wermutstropfen sei der überraschend deutliche Rückgang der Rohertragsmarge, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Sie sank im Vergleich zum zweiten Quartal um etwa zwei Prozentpunkte auf 38,7 Prozent.

TEAMVIEWER STÜRZEN AB - WACHSTUMSZIEL GESENKT

Im Nebenwerte-Index MDax erlebten die Papiere von TeamViewer einen rabenschwarzen Tag. Der Spezialist für Fernwartungssoftware gab einen weiteren Umsatz- und Gewinnrückgang bekannt. Darüber hinaus senkte das Softwarehaus sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr. Die Aktie brach um fast 26 Prozent ein und steuerte auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu. Auch andere Softwaretitel notierten schwächer: Die Papiere von SAP gaben im Dax drei Prozent nach, Nemetschek und Atoss Software verloren im MDax beziehungsweise SDax jeweils rund fünf Prozent.

Auf der Gewinnerseite fanden sich im ⁠MDax dagegen die Papiere der Lufthansa wieder. Sie legten rund drei Prozent zu, nachdem der Konzern im dritten Quartal trotz stark gestiegener Treibstoffkosten besser abgeschnitten hatte als erwartet.

(Bericht von Daniela Pegna, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)