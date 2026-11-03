DAX-FLASH: Rückschlag nach neuerlicher Schwäche in den USA und Asien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 25.781 Punkte. Damit fällt er zurück in Richtung Vortagestief bei 25.741 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax noch erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert.

Nun erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche in den USA. Nachdem das Chartbild am Freitag noch für eine Stabilisierungschance an den 200-Tage-Linien ausgesehen hatte, droht jetzt der Rutsch unter diese langfristigen Trendbarometer. Es wäre das erste Mal seit Anfang April. Verantwortlich für dieses starke Warnsignal sind vor allem die Halbleiterwerte. Ihr Branchenindex SOX landete auf dem tiefsten Stand seit Mai und beschleunigt aktuell seine Korrektur seit dem Rekord im Juni.

Die Halloween-Woche habe vor allem den Pessimisten Süßes gebracht, kommentierten die US-Strategen von Barclays nach einer Handvoll Enttäuschungen aus dem KI-Bereich. Alphabet , Amazon und Intel hätten gezeigt, dass die KI-Welle nicht ohne Bauchschmerzen zu reiten sei. Am Dienstagmorgen folgten auch die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea mit Verlusten, vor allem der südkoreanische Kospi ./ag/zb