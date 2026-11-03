Dax gibt Gewinne ab – Diese Unterstützungszone entscheidet

Dax Unterstützungen: 25.665 intraday 25.550 Vorwochenmarke Dax Widerstände: 25.800 Vortages-Anker 26.000 psychologische Marke

Dax Rückblick

Der Dax startete noch mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Nach einem zunächst schwächeren Auftakt und einem Tagestief bei 25.741 Punkten setzte eine kräftige Erholung ein, die den Index erneut über die Marke von 26.000 Punkten führte. Das Tageshoch lag bei 26.022 Punkten. Zum Xetra-Schluss standen 25.981 Punkte auf der Kurstafel, ein Gewinn von 163 Punkten beziehungsweise 0,6 Prozent. Damit konnte der Dax einen Großteil der Freitagsverluste ausgleichen.

An der Wall Street zeigte sich dagegen ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones gewann 0,4 Prozent auf 51.984 Punkte, während der S&P 500 um 0,5 Prozent auf 7.541 Punkte nachgab. Besonders die Technologiewerte standen erneut unter Verkaufsdruck. Belastend wirkten anhaltende Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen. Der zwischenzeitlich starke Rückgang des Ölpreises sorgte zunächst für Optimismus, die anfänglichen Kursgewinne konnten jedoch nicht gehalten werden.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr steht heute die Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten im Mittelpunkt. Dieser Bereich hatte bereits Mitte Oktober mehrfach als Widerstand fungiert und wurde nach dem Ausbruch Ende Oktober zu einer wichtigen Unterstützung.

Am Dienstag startete der Dax mit deutlichen Verlusten und fiel von der gestrigen Erholung bei 26.000 Punkten bis unmittelbar an diese Zone zurück. Gegen 10:45 Uhr notiert der Index bei rund 25.780 Punkten. Die Marke von 25.800 Punkten wurde damit unterschritten. Ein erster Test der Unterstützung um 25.700 Punkte führte zu einer Gegenbewegung, eine nachhaltige Stabilisierung ist bislang jedoch nicht bestätigt.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend bleibt heute die Verteidigung des Bereichs zwischen 25.665 und 25.700 Punkten. Solange diese Unterstützung hält, ist eine Erholung bis 25.800 und anschließend 25.900 Punkte möglich. Darüber könnte der Dax erneut die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten anlaufen, an der wir bereits am Montagabend kurzzeitig standen.

Fällt der Index dagegen nachhaltig unter 25.665 Punkte, würde sich das kurzfristige Chartbild weiter verschlechtern. Die nächsten Kursziele liegen dann bei 25.550 Punkten sowie in der Unterstützungszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten. Zusätzliche Unsicherheit bringen die erneuten Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Schwäche der amerikanischen Technologiewerte. Auch die heutigen US-Zwischenwahlen könnten die Zurückhaltung der Anleger verstärken.