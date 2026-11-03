DAX® - Innenstäbe als Taktgeber

Der Wochenauftakt – und damit auch der Start in den November – sind beim DAX® geglückt. Damit kratzen die deutschen Standardwerte wieder an der runden 26.000er-Marke. Charttechnisch fällt ins Auge, dass die Hoch-Tief-Spannen der letzten beiden Handelstage jeweils innerhalb des Pendants vom vergangenen Donnerstag verblieben. Unter dem Strich entstehen also zwei Innenstäbe. Damit verteidigt der DAX® gleichzeitig die bekannte Ausbruchszone bei rund 25.700 Punkten. Solange diese Bastion hält, kann die Kursentwicklung seit September als Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von 900 Punkten interpretiert werden. Rein rechnerisch reicht dieses Kurspotenzial aus, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 26.619 Punkten zu nehmen. Ein neues Bewegungshoch oberhalb der Marke von 26.106 Punkten – verbunden mit der Auflösung der angeführten „inside days“ – würde diesem Szenario Nachdruck verleihen. Um den vorliegenden Ausbruch dagegen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Kombination aus den horizontalen Ausbruchsmarken bei 25.700 Punkten und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.576 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Heute dürfte der DAX® zunächst leichter in den Handel starten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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