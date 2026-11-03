Dax niedriger erwartet - US-Zwischenwahlen im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 03. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher bei 25.981,09 Punkten ‌geschlossen. Für steigende Kurse an den Börsen in Europa sorgte ein starker Rückgang beim Ölpreis. Die Aussicht auf ⁠die US-Zwischenwahlen ⁠am Dienstag stimmte die Anleger jedoch vorsichtig. Die wichtigsten US-Indizes schlossen uneinheitlich. Im Tagesverlauf wird in den USA ein neuer Kongress gewählt. Erste Ergebnisse der "Midterms" gibt es in der Nacht zu Mittwoch (MEZ). Für die Republikaner von ‌Präsident Donald Trump geht es darum, ‌ihre knappen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern zu verteidigen. Umfragen zufolge haben die oppositionellen Demokraten gute Chancen, zumindest das Repräsentantenhaus zu ⁠erobern.

Ebenfalls auf der Agenda am Dienstag:

• Bei den Konjunkturdaten legen ‌die deutschen Einzelhändler ihre ⁠Prognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft vor.

• In den USA stehen Daten zu den Industrieaufträgen im September an.

• Die Bundesnetzagentur will bekanntgeben, welche Unternehmen für den Bau ‌neuer Kraftwerke eine Förderung ⁠erhalten.

• Die Bilanzsaison geht unter ⁠anderem mit den Geschäftszahlen von Lufthansa, Bayer und Evonik weiter.

• Der Modekonzern Hugo Boss kappt seine Jahresprognosen.

• Jenseits des Atlantiks blicken Anleger vor allem auf die Ergebnisse des Chipkonzerns AMD.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am INVALID

FORMAT

Dax 25.981,09

EuroStoxx50 6.176,06

EuroStoxx50-Future 6.189,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am INVALID Prozent

FORMAT

Dow Jones 51.983,98 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.541,40 -0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.584,87 -1,5%

Hang Seng 23.454,59 +0,3%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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