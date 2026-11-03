Dax niedriger erwartet - US-Zwischenwahlen im Blick
Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher bei 25.981,09 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den Börsen in Europa sorgte ein starker Rückgang beim Ölpreis. Die Aussicht auf die US-Zwischenwahlen am Dienstag stimmte die Anleger jedoch vorsichtig. Die wichtigsten US-Indizes schlossen uneinheitlich. Im Tagesverlauf wird in den USA ein neuer Kongress gewählt. Erste Ergebnisse der "Midterms" gibt es in der Nacht zu Mittwoch (MEZ). Für die Republikaner von Präsident Donald Trump geht es darum, ihre knappen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern zu verteidigen. Umfragen zufolge haben die oppositionellen Demokraten gute Chancen, zumindest das Repräsentantenhaus zu erobern.
Ebenfalls auf der Agenda am Dienstag:
• Bei den Konjunkturdaten legen die deutschen Einzelhändler ihre Prognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft vor.
• In den USA stehen Daten zu den Industrieaufträgen im September an.
• Die Bundesnetzagentur will bekanntgeben, welche Unternehmen für den Bau neuer Kraftwerke eine Förderung erhalten.
• Die Bilanzsaison geht unter anderem mit den Geschäftszahlen von Lufthansa, Bayer und Evonik weiter.
• Der Modekonzern Hugo Boss kappt seine Jahresprognosen.
• Jenseits des Atlantiks blicken Anleger vor allem auf die Ergebnisse des Chipkonzerns AMD.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am INVALID
FORMAT
Dax 25.981,09
EuroStoxx50 6.176,06
EuroStoxx50-Future 6.189,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am INVALID Prozent
FORMAT
Dow Jones 51.983,98 +0,4%
Nasdaq
S&P 500 7.541,40 -0,5%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Dienstag Uhr Prozent
Nikkei Kein Handel
Shanghai 3.584,87 -1,5%
Hang Seng 23.454,59 +0,3%
(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)