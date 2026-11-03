Dax schwächer erwartet – Tech-Korrektur belastet Leitindex

Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein Prozent tiefer auf 25.718 Punkte.

Damit fällt er zurück in Richtung Vortagestief bei 25.741 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Nun erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche in den USA.

Nachdem das Chartbild am Freitag noch für eine Stabilisierungschance an den 200-Tage-Linien ausgesehen hatte, droht jetzt der Rutsch unter diese langfristigen Trendbarometer. Es wäre das erste Mal seit Anfang April. Verantwortlich für dieses starke Warnsignal sind vor allem die Halbleiterwerte. Ihr Branchenindex SOX landete auf dem tiefsten Stand seit Mai und beschleunigt aktuell seine Korrektur seit dem Rekord im Juni.

USA: Dow im Plus, Nasdaq im Minus

Der Erholungsversuch der US-Technologiebörse Nasdaq am Montag ist gescheitert. Vor den nach Handelsende anstehenden Apple-Zahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 1,4 Prozent tiefer bei 27.990 Punkten. Damit erlebte er den dritten Verlusttag in Folge sowie erneut den tiefsten Stand seit Ende Juli.

Der marktbreite S&P 500 rutschte ebenfalls ins Minus und verabschiedete sich 0,5 Prozent schwächer mit 7.541 Punkten. Lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete ein Plus von 0,4 Prozent auf 51.984 Punkte. Damit fand die Kaufbereitschaft der Anleger trotz des Ölpreis-Rutsches schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben.

Asien: Überwiegend im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag überwiegend nachgegeben. Der chinesische Leitindex verlor knapp ein Prozent. Deutlichere Verluste gab es in Südkorea. Dort fiel der technologielastige Kospi wegen Verlusten der beiden Chip-Schwergewichte Samsung und SK Hynix fast vier Prozent. Etwas nach oben ging es dagegen in Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.081 - 0,33 Prozent Hang Seng 23.444 + 0,24 Prozent CSI 300 4.013 - 0,09 Prozent Kospi 5.648 - 3,59 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,55 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,30 + 0,007 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,92 + 0,021 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 105,84 Dollar + 1,07 Dollar WTI 97,43 Dollar + 0,97 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 29 (25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (210) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 84 (85) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 117 (127) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 24,50 (26) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (98) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ADIDAS AUF 'SELL' - ZIEL 156 EUR

- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 29,50 (32) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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