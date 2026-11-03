Dax vor US-Zwischenwahlen im Minus - TeamViewer-Aktien stürzen ab

Frankfurt, 03. ⁠Nov (Reuters) - Vor den Kongresswahlen in den USA ist der Dax am Dienstag im Minus gestartet. Der deutsche Leitindex verlor 1,1 Prozent auf 25.704 Punkte. Für den Dax zeichne sich ein schwankungsanfälliger ‌Handel ab, prognostizierte Andreas Lipkow von CMC Markets. Der Ausgang der Wahlen könnte die politischen Kräfteverhältnisse im Kongress verändern und ⁠damit auch ⁠die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der US-Regierung beeinflussen, erklärte der Experte.

Im Tagesverlauf wird in den USA bei Zwischenwahlen ein neuer Kongress gewählt. Erste Ergebnisse der "Midterms" gibt es in der Nacht zu Mittwoch (MEZ). Für die Republikaner von Präsident Donald Trump geht es ‌darum, ihre knappen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern ‌zu verteidigen. Umfragen zufolge haben die oppositionellen Demokraten gute Chancen, zumindest das Repräsentantenhaus zu erobern.

Für deutliche Kursausschläge sorgte aber auch die ⁠Veröffentlichung zahlreicher Bilanzen. Die Aktien von Bayer setzten sich mit einem ‌Plus von bis zu 6,4 ⁠Prozent an die Dax-Spitze. Ein starkes Pharmageschäft hat dem Konzern im dritten Quartal überraschend viel Rückenwind verliehen. Der Vorstand hob die Jahresziele für den operativen Gewinn und den ‌Barmittelzufluss an. Auf der ⁠Verliererseite rückte Zalando in den Fokus. ⁠Trotz einer Steigerung von Umsatz und Gewinn gaben die Aktien knapp vier Prozent nach.

Im Nebenwerte-Index MDax erlebten die Papiere von TeamViewer einen rabenschwarzen Tag. Der Spezialist für Fernwartungssoftware gab einen weiteren Umsatz- und Gewinnrückgang bekannt. Darüber hinaus senkte das Softwarehaus sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr. Die Aktie brach um mehr als 20 Prozent ein.

(Bericht von: Daniela Pegna, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)