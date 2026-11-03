Deutsche Aktien schließen moderat tiefer - Teamviewer bricht ein

Nach dem robusten Wochenstart hat der Dax am Dienstag mit Verlusten auf die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten reagiert. Zuerst stiegen die Ölpreise wegen Berichten über neue US-Angriffe im Iran, doch am Nachmittag reichte die Entlastung wegen Gerüchten über eine mögliche Annäherung nur kurz für den Dreh in die Gewinnzone. Trump bestätigte schließlich die US-Angriffe auf iranische Ziele.

Der Dax scheiterte im Tagesverlauf einmal mehr an der Hürde von 26.000 Punkten. Er stand am Ende 0,45 Prozent tiefer bei 25.864 Zählern. Kursverluste beim Schwergewicht SAP waren in einem schwachen Software-Sektorumfeld ein bedeutender Einflussfaktor für den Leitindex, während sich einige KI-lastige Werte trotz enttäuschender Apple-Zahlen etwas berappelten. Der MDax sank um 0,36 Prozent auf 30.743 Zähler.

Anleger hielten sich auch in Anbetracht der Zwischenwahlen zurück, die am Dienstag in den USA begannen. In vielen Bundesstaaten an der Ostküste öffneten zuerst die Wahllokale, doch Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. "Amerika wählt, und die Börse schaut genau hin, wie viel politischen Spielraum Donald Trump nach den Kongresswahlen noch hat", sagte dazu der Experte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Bayer stark, Zalando und FMC mit Verlusten

Quartalszahlen hierzulande veröffentlichten am Dienstag die Dax-Konzerne Bayer, Zalando und Fresenius Medical Care (FMC). Die Anteile von Bayer gewannen an der Dax-Spitze 3,6 Prozent. Ein starkes Pharmageschäft stimmt den Konzern optimistischer.

Unter Druck standen Zalando mit minus 6,3 Prozent am Dax-Ende. Analysten bemängelten die Bruttomarge im abgelaufenen Quartal. Zudem seien die Aktien im Oktober gut gelaufen. FMC-Aktien wiederum verloren 3,6 Prozent.

Im Luftfahrtsektor verzeichneten die Aktien des Triebwerkherstellers MTU Kurseinbußen von 3,1 Prozent, nachdem die Bank of America die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Lufthansa gewannen nach Quartalszahlen 4,3 Prozent.

Eine gekappte Umsatzprognose wegen verzögerter Abschlüsse ließ die Papiere des Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer um fast 27 Prozent abstürzen. Teamviewer habe im dritten Quartal enttäuscht, so das Urteil von MWB Research. Die Wachstumserholung sei zunehmend ungewiss. Der gesamte Softwaresektor stand unter Druck. Neben Teamviewer im SDax verloren im Dax SAP 1,2 Prozent, im MDax sanken Nemetschek um 3,2 Prozent.

Wenig Bewegung bei Euro und Gold

Der Kurs des Euro bewegte sich kaum. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1193 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1179 (Montag: 1,1216) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8945 (0,8915) Euro.

In den vergangenen Handelstagen hatte sich der Euro noch erholt, nachdem er in der vergangenen Woche bis auf 1,1105 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Der Handel verlief ohne größere Impulse.

Ebenfalls wenig bewegt zeigte sich das Edelmetall Gold. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt sank der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) um 0,3 Prozent auf 3.935 US-Dollar. Damit hielt sich der Preis immerhin ein Stück über dem nach den Verlusten am Freitag erreichten 52-Wochen-Tief bei 3.870 Dollar.

(mit Material von dpa-AFX)