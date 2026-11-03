Devisen: Euro wenig bewegt am Tag der US-Zwischenwahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der vortags freundliche Euro hat sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1191 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1179 (Montag: 1,1216) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8945 (0,8915) Euro gekostet.

Damit geriet die Erholung vom am Donnerstag erreichten tiefsten Stand seit Mai 2025 etwas ins Stocken. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der US-Industrie im September belastetet den Euro am Tag der Zwischenwahlen in den USA nur kurzzeitig. Erste Ergebnisse der Abstimmung über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington werden nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet./gl/he