dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.11.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Starkes Pharmageschäft stimmt Bayer optimistischer für 2026

LEVERKUSEN - Gute Geschäfte der Pharmasparte mit vergleichsweise neuen Medikamenten stimmen Bayer optimistischer für das laufende Jahr. "Wir haben bei der Wachstumsentwicklung von Pharmaceuticals inzwischen einen Wendepunkt erreicht, und wir sehen, dass es aufwärts geht", sagte der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson am Dienstag zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals. An der Börse kamen die Geschäftszahlen und der neue Ausblick gut an. Der Aktienkurs stieg am späten Vormittag um rund vier Prozent auf gut 52 Euro und näherte sich damit wieder dem Mehrjahreshoch von fast 54 Euro aus dem Sommer an.

ROUNDUP: Teamviewer kappt Umsatzprognose - Aktie rutscht stark ab

GÖPPINGEN - Der Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. So dürfte der Erlös währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um ein bis zwei Prozent sinken, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Göppingen mit. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden. Die Aktie rutschte spürbar ab.

ROUNDUP 3: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschärft mit einem weiteren Kostensenkungsprogramm und Tausenden Stellenstreichungen seinen Sparkurs erheblich. Das Unternehmen will in Europa weitere 3.460 Stellen abbauen, davon 2.660 in Deutschland, wie es am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Zudem ist die Schließung von vier deutschen Standorten geplant. Der MDax -Konzern begründete die weiteren Einschnitte mit der Automobilkrise in Europa, die weitere Gegenmaßnahmen und strukturelle Anpassungen erfordere.

ROUNDUP: FMC dämpft nach Gewinnrückgang die Jahresziele

BAD HOMBURG - Gestiegene Personalkosten, der Umbau des China-Geschäfts und ungünstige regulatorische Effekte haben dem Blutwäschespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zwar fielen die bereinigten Resultate besser aus als von Analysten befürchtet, doch schraubt der neue Konzernchef Shervin Korangy die bisherigen Ergebnisziele seiner Vorgängerin Helen Giza für das Gesamtjahr zurück. Die Aktie geriet nur anfangs unter Druck.

ROUNDUP: Zalando setzt mehr um und stellt KI-Agenten vor - Aktie volatil

BERLIN - Der Online-Händler Zalando ist im dritten Quartal weiter gewachsen. So stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Dabei profitierte Zalando von niedrigeren Kosten für die Auftragsabwicklung, Synergien durch die Übernahme von About You sowie vom starken Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden. Gebremst wurde die Entwicklung hingegen von höheren Investitionen und Marketingkosten. Die Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen.

ROUNDUP 2: Kerosin belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Aktie legt zu

FRANKFURT - Das teure Kerosin zehrt trotz eines lukrativen Sommers noch stärker an den Gewinnplänen der Lufthansa . Während der Luftverkehrskonzern im dritten Quartal mehr verdiente als ein Jahr zuvor, dämpfte der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt seine Gewinnprognose für 2026 erneut. So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) statt 1,7 bis 2,2 Milliarden nur noch 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro erreichen. An der Börse wurden die Neuigkeiten jedoch positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Merck verkauft US-Auftragsfertigung in die Schweiz

BASEL/DARMSTADT - Der Darmstädter Merck-Konzern verkauft sein US-Geschäft mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen in die Schweiz. Der Pharmahersteller Lonza übernimmt für einen mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrag fünf Standorte in den USA mit einer Belegschaft von rund 1.100 Menschen, wie Merck und Lonza mitteilten. Die Transaktion, die Mitte 2027 abgeschlossen sein soll, umfasst Standorte in Carlsbad (Kalifornien), Madison und Verona (Wisconsin), Indianapolis (Indiana) und St. Louis (Missouri).

ROUNDUP: Hugo Boss schraubt Erwartungen zurück - KI und Konsumnachfrage

METZINGEN - Der seit Kurzem zur britischen Frasers Group gehörende Bekleidungshersteller Hugo Boss blickt nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Quartal pessimistischer auf das laufende Jahr. So macht dem Modekonzern die aktuelle Konsumzurückhaltung zu schaffen. Das schwache Umfeld dürfte im vierten Quartal anhalten. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Technologie und Künstliche Intelligenz (KI).

ROUNDUP 2: Evonik etwas optimistischer für 2026 - BASF-Offerte im Blick

ESSEN - Der Chemiekonzern Evonik blickt nach einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal noch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Mittlerweile erscheine ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der oberen Hälfte der im Sommer auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro angehobenen Spanne wahrscheinlich, teilte der MDax -Konzern am Dienstag mit. Analysten erwarten im Durchschnitt bereits das obere Ende der Spanne.

ROUNDUP 2: Teure Speicherchips treffen Apple im Weihnachtsgeschäft

CUPERTINO - Apple bekommt im üblicherweise lukrativen Weihnachtsgeschäft Gegenwind durch explosiv wachsende Speicherchip-Preise. Der iPhone-Konzern enttäuschte die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Vierteljahr, die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel am Dienstag um rund drei Prozent.

Norma Group mit neuen Finanzchef - Eckdaten und Prognose bestätigt

MAINTAL - Beim Zulieferer Norma Group gibt es einen Wechsel im Finanzressort. Der Aufsichtsrat habe Tobias Bichler als neuen Finanzchef in den Vorstand berufen, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in Maintal mit. Der derzeit stellvertretende Finanzchef beim Autozulieferer Brose Gruppe verfüge über langjährige internationale Erfahrung in Controlling, Finanzsteuerung und der Begleitung von Restrukturierungs- und Transformationsprogrammen, hieß es. Bichler soll spätestens ab 1. April 2027 das Finanzressort leiten. Bis dahin soll Finanzchef Okan Celiker die Funktion weiterhin wahrnehmen.

Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie schwankt

MARANELLO - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hebt nach einem Gewinnanstieg im dritten Quartal erneut seine Jahresprognose. Allerdings fiel die Erhöhung der Ziele gering aus. So soll nun beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2026 mindestens ein Wert von 3 Milliarden Euro erzielt werden, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Bisher hatte die Latte bei mindestens 2,97 Milliarden Euro gelegen. Im dritten Quartal zog das operative Ergebnis (Ebitda) um 12 Prozent auf 753 Millionen Euro an. Das war etwas mehr als von Analysten zuvor im Schnitt geschätzt. Die Aktie fiel in Mailand zunächst deutlich um mehr als 4 Prozent, drehte dann aber mit gut einem Prozent ins Plus.

Intesa steigert Gewinn stärker als gedacht

TURIN - Höhere Zinsen und gesunkene Kosten haben der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo im dritten Quartal einen überraschend starken Gewinnsprung eingebracht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,65 Milliarden Euro und damit 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Turin mitteilte. Bankchef Carlo Messina hob seine Prognose für 2026 daher ein weiteres Mal an. So soll der Überschuss die Marke von 10 Milliarden Euro nun nicht nur übertreffen, sondern sogar deutlich überschreiten. Für die Intesa-Aktie ging es nach den Nachrichten vom Mittag jedoch abwärts: Zuletzt lag ihr Kurs in Mailand mit rund einem halben Prozent im Minus.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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