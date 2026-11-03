DuPont hebt Gewinnprognose an - Starke Nachfrage

03. Nov (Reuters) - ⁠Der US-Mischkonzern DuPont hat nach einem überraschend starken Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Zudem stellte der Konzern am Dienstag für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,90 ‌bis 1,95 Dollar pro Aktie in Aussicht. Damit liegt die Prognose über den Erwartungen der Wall Street von ⁠1,87 Dollar. ⁠Grund für die positive Entwicklung sei eine starke Nachfrage in den Bereichen Gesundheit, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Wasseraufbereitung, teilte das Unternehmen mit.

Finanzchefin Antonella Franzen erklärte, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr am oberen Ende der ‌bisherigen Prognosespanne oder sogar darüber liegen ‌dürften. Sie rechne nun mit einem bereinigten Gewinn von 7,47 bis 7,52 Dollar je Aktie statt 7,17 bis 7,32 Dollar ⁠je Aktie. Im abgelaufenen dritten Quartal übertraf der Konzern mit ‌einem bereinigten Gewinn von ⁠2,09 Dollar je Aktie die Analystenschätzungen. Zudem kündigte DuPont an, im vierten Quartal eigene Aktien für weitere 250 Millionen Dollar zurückkaufen zu wollen. Aktien im Wert ‌von 100 Millionen Dollar ⁠seien bereits am freien Markt ⁠zurückgekauft worden.

Der Hersteller von Industriematerialien hat sein Portfolio gestrafft und sein Elektronikgeschäft – das Halbleitertechnologien und Verbindungslösungen umfasst – in ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen namens Qnity Electronics ausgegliedert. Der Konzern konzentriert sich auf wachstumsstärkere Endmärkte und erhöhte zudem die Preise, um gestiegene Kosten auszugleichen.

(Bericht von Pooja Menon in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)