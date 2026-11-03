EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen



03.11.2026 / 11:30 CET/CEST

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Düsseldorf, 3. November 2026

– CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("

CECONOMY

") gibt ein Update zum öffentlichen Übernahmeangebot durch JD.com für sämtliche auf den Inhaber lautenden Stammaktien von CECONOMY nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes bekannt.

CECONOMY wurde von JD.com darüber informiert, dass JD.com heute die Freigabe durch die EU-Kommission gemäß der europäischen Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen erhalten hat. Damit sind nunmehr alle Vollzugsbedingungen für das laufende öffentliche Übernahmeangebot eingetreten.

Mitteilende Person:

Fabienne Caron

VP Investor Relations, CECONOMY AG

+49 (0)211 5408-7222

fabienne.caron@ceconomy.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CECONOMY AG Kaistr. 3 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 5408-7222 Fax: +49 (0)211 5408-7005 E-Mail: fabienne.caron@ceconomy.de Internet: www.ceconomy.de ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51 EQS News ID: 2427454

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