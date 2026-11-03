EQS-Adhoc: Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet

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EQS-Ad-hoc: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet

03.11.2026 / 17:13 CET/CEST
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Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet

München, 3. November 2026 – Die Nexum Group AG hat den Kaufvertrag für ein Wohnimmobilienprojekt in Maxvorstadt in Nähe der TU München unterzeichnet. Nexum beabsichtigt, das bestehende Bestandsgebäude zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Insgesamt entstehen so rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF). Der Erwerb erfolgte mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro. Es liegt ein positiver Bauvorbescheid vor und der Bauantrag wurde bereits gestellt.

Ansprechpartner:
Sebastian Holl, CFO
E-Mail: info@nexum-group.de
Website: https://www.nexum-group.de/de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nexum Group AG
Perusastrasse 7
80333 München
Deutschland
Telefon:+49 172 2620936
E-Mail:info@nexum-group.de
ISIN:DE000A41YGA6
WKN:A41YGA
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
LEI Code:5299003LVPXHGHTWP936
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