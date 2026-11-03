EQS-Adhoc: POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



03.11.2026 / 15:35 CET/CEST

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POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



Mannheim, 3. November 2026 – Die KI-fokussierte Beteiligungsholding POB AG (vormals Performance One AG, ISIN: DE000A12UMB1) bestätigt ihre Prognose für das konsolidierte EBITDA des Geschäftsjahres 2026 in einer Bandbreite von 0,3 bis 0,6 Mio. Euro und passt zugleich ihre Prognose für die Konzernumsatzerlöse auf 8,5 bis 9,0 Mio. Euro an (zuvor: 10,3 bis 10,8 Mio. Euro).

Angesichts der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten setzt die Gesellschaft verstärkt auf Profitabilität statt Umsatzvolumen. Dies gilt insbesondere für die Tochtergesellschaft Performance One GmbH, die sich im aktuellen konjunkturellen Umfeld noch stärker auf margenstarke Projekte und eine ertragsorientierte Geschäftsentwicklung ausrichtet.

Neben dem verbesserten Projektmix tragen bereits realisierte Kosteneinsparungen sowie Effizienzsteigerungen durch den verstärkten Einsatz von KI in operativen Prozessen dazu bei, die Ergebniseffekte der rückläufigen Erlöse zu kompensieren.

Mitteilende Person:

Denis Lademann, Vorstand



Pressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/17804720

frank.ostermair@ir4value.de

linh.chung@ir4value.de



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