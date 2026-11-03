EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
03.11.2026 / 06:38 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications
03.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|LEI Code:
|5299008TBI1EUJJSWP89
Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2427050 03.11.2026 CET/CEST