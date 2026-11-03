EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bajaj Mobility AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



03.11.2026 / 06:38 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

03.11.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bajaj Mobility AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen Österreich Internet: www.bajajmobility.com LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427050 03.11.2026 CET/CEST