EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.11.2026 / 09:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Internet:www.knaustabbert.de
LEI Code:391200V57NOSGK8UVW09
Ende der MitteilungEQS News-Service

2427194 03.11.2026 CET/CEST

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