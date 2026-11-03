EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.11.2026 / 18:45 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jürgen Nachname(n): Sans

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A41YHG1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 141,00 EUR 14.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 141,0000 EUR 14.100,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Alzchem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Internet: www.alzchem.com LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181

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