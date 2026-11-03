EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 6,06 Millionen Token erreichen und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 6,06 Millionen Token erreichen und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen



03.11.2026 / 16:25 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Vorrats von 122,2 Millionen

Bitmine sieht sechs Gründe, warum der jüngste Diebstahl bei Binance ein Zeichen für die Stärke der Kryptobranche ist

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Mitteilung des Chairmans mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest"

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine hält 5.227.037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.261 $ pro ETH einem Wert von 11,8 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine besitzt 82 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 76 Millionen US-Dollar, dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie die „Moonshots" von Bitmine Crypto+ belaufen sich auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar, darunter 6,06 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 498 Millionen US-Dollar sowie sonstige Krypto-Bestände

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtbestände von Bitmine an Kryptowährungen, Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie „Moonshots"-Beteiligungen auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Zum 1. November 2026 um 16:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 6.060.506 ETH zu einem Kurs von 2.261 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 82 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 498 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,2 Millionen ETH) aus.

„Ende letzter Woche wurde Binance gehackt und Kundengelder in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen. Berichten von Binance und anderen Medien zufolge geht der Angriff auf das Eindringen eines Auftragnehmers in die Unternehmensinfrastruktur von Binance zurück. Das FBI hat Nordkorea (DVRK) als Täter benannt. Auch wenn dies eine schreckliche Entwicklung ist, halte ich die relativ verhaltene Reaktion des Kryptomarktes für sehr konstruktiv, insbesondere im Vergleich zur Reaktion des Marktes auf frühere umfangreiche Krypto-Diebstähle", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Im Februar 2025 wurde auch ByBit von der DVRK gehackt (mit einer ganz anderen Vorgehensweise), und Kryptowährungen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar wurden gestohlen. An dem Tag, an dem der Diebstahl bei ByBit bekannt gegeben wurde, fiel der ETH-Kurs um 8 % und lag innerhalb einer Woche um 20 % im Minus. Im Gegensatz dazu ist der ETH-Kurs seit Bekanntwerden des Diebstahls bei Binance um 4 % gesunken. Wir glauben, dass dies eine weitaus verhaltenere Marktreaktion ist, obwohl der Diebstahl etwa viermal so groß war", fuhr Lee fort.

„Wir glauben, dass es sechs Gründe gibt, die erklären, warum der Diebstahl bei Binance eine verhaltene Marktreaktion hervorruft. Diese sind:

Binance verfügt über die finanziellen Mittel, um alle Kundenverluste zu decken. Es gab keine ‚Kettenreaktion' von Ausfällen bei DeFi-Protokollen, wie sie nach dem ByBit-Diebstahl zu beobachten war. Schnelles Handeln der Branche reduzierte den potenziellen Verlust um 50 %. Das FBI benannte Nordkorea (DVRK) innerhalb von zwei Tagen nach dem Diebstahl als Verantwortlichen. In der Vergangenheit haben die Behörden bei früheren Raubüberfällen bis zu 180 Tage gebraucht, um die DVRK zu benennen. Bei dem Angriff handelte es sich um eine „Unternehmensinfiltration" der Binance-Infrastruktur und nicht um einen Blockchain-Exploit. Der begrenzte Kursrückgang ist ein Zeichen dafür, dass sich ein Krypto-„Bullenmarkt" abzeichnet, ungeachtet der jüngsten Kursrückgänge.

Und alles in allem glauben wir, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass die Krypto-Branche zunehmend widerstandsfähiger wird und besser in der Lage ist, diese Angriffe von Nationalstaaten auf die Finanzinfrastruktur abzufedern", erklärte Lee.

„In der vergangenen Woche haben wir 8.573 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Beginn der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 7. Oktober veröffentlichte Bitmine die neueste Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest" („Krypto-Bullenmarkt im Gange – dieser Zyklus dürfte der größte werden"). Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar (Link zur Präsentation).

Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 1. November 2026 beträgt der Gesamtbestand an gestakten ETH bei Bitmine 5.227.037 (11,8 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.261 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestaked wird) würde die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf Jahresbasis 415 Millionen US-Dollar betragen (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 3,03 %). Im Vergleich dazu liegen die annualisierten Staking-Erträge bei 358 Millionen US-Dollar, basierend auf 5,2 Millionen gestakten ETH (86 % der 6,06 Millionen ETH, die Bitmine hält)", fuhr Lee fort.

Die Krypto-Bestände von Bitmine sind die Nummer 1 unter den Ethereum-Beständen und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 848.517 BTC im Wert von etwa 71 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act sowie das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso bahnbrechend sein werden wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur.

Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

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https://x.com/fundstrat

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen durch Begriffe wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt", „könnte", „wird", „würde", „sollte", „ist der Ansicht" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Vorrats zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"); (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Treasury-Verwaltung, einschließlich Aussagen zu den fortlaufenden wöchentlichen ETH-Zukäufen und zum Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Treasury-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge von etwa 415 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang und der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erträge von etwa 358 Millionen US-Dollar auf Basis der derzeit gestakten ETH; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Bedingungen auf dem Kryptomarkt, einschließlich der Ansicht, dass sich der Kryptomarkt derzeit in einer Hausse befindet, sowie hinsichtlich der Bedeutung der Marktreaktion auf den Diebstahl bei Binance und der Widerstandsfähigkeit der Kryptobranche; (vi) die Einschätzung der Unternehmensleitung hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen des GENIUS Act und des SEC-Projekts „Crypto" auf Finanzdienstleistungen; und (vii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshot"-Bestände des Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter und gemeldeten Marktwerten, die erheblichen Schwankungen unterliegen können; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine Ziele zum Aufbau von ETH-Beständen zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; operative, sicherheitsbezogene und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen (einschließlich Diebstählen und Exploits bei Börsen, Verwahrstellen und anderen Branchenakteuren wie dem jüngsten Diebstahl bei Binance) sowie Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Renditen, -Prämien und -Erlöse wesentlich von den prognostizierten Beträgen abweichen; den Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den „Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze und die allgemeine Wirtschaftslage; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen sowie Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in seinen sonstigen, von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten SEC-Unterlagen beschrieben werden, erheblich von den ausdrücklich genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Kopien dieser Unterlagen sind unter www.sec.gov und unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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