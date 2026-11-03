EQS-News: Cervoz präsentiert auf der electronica 2026 industrielle Datenspeicher, Arbeitsspeicher und Embedded-I/O-Lösungen

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Cervoz präsentiert auf der electronica 2026 industrielle Datenspeicher, Arbeitsspeicher und Embedded-I/O-Lösungen



03.11.2026 / 09:10 CET/CEST

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Robuster Schutz von Daten, industrietauglicher Arbeitsspeicher und vielseitige Anschlussmöglichkeiten für anspruchsvolle Embedded-Systeme

TAIPEH, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Da künstliche Intelligenz, industrielle Automatisierung sowie vernetzte Technologien die Elektronikindustrie weiterhin prägen, steigen für Entwickler von Embedded-Systemen die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Daten, die Betriebsstabilität und flexible Anschlussmöglichkeiten.

Cervoz Technology announces its participation in electronica 2026 at Hall C6, Booth 110 in Munich, Germany from November 10-13, 2026

Cervoz Technology wird erstmals auf der electronica 2026 vertreten sein, die vom 10. bis 13. November in München, Deutschland, stattfindet. In Halle C6 an Stand 110 präsentiert das Unternehmen sein Portfolio an industriellen SSDs, DRAM-Modulen sowie Embedded-I/O-Erweiterungskarten und stellt Hardwaretechnologien vor, die einen zuverlässigen Betrieb datenintensiver und vernetzter Embedded-Systeme unterstützen.

Robuste Speicherlösungen und Datensicherheit

Das industrielle SSD-Portfolio von Cervoz umfasst PCIe-Gen3- und PCIe-Gen4-Lösungen in den Formfaktoren M.2 2230, 2242 und 2280 und bietet damit Speicheroptionen für unterschiedlichste Embedded-Systemarchitekturen.

Für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen verfügen ausgewählte robuste SSDs über eine MIL-STD-810H-konforme Bauweise, einen erweiterten Betriebstemperaturbereich sowie Vibrationsschutz. Das Portfolio umfasst außerdem Technologien zum Schutz von Daten, darunter Power Loss Protection, Write Protect, Quick Erase und Physical Destroy, die Anforderungen von der Gewährleistung der Datenintegrität bis zum kontrollierten, sicheren Löschen von Daten erfüllen.

Flexible Konnektivität für Embedded-Systeme

Das Portfolio an Embedded-I/O-Erweiterungskarten von Cervoz umfasst Lösungen für kabelgebundene Netzwerke, drahtlose Verbindungen sowie industrielle Kommunikation in den Formfaktoren Mini PCIe, M.2 und PCIe AIC.

Seine Ethernet-Lösungen unterstützen 1GbE, 2.5GbE sowie 10GbE mit RJ45-, M12-X-codierten und SFP-Optionen für unterschiedliche Netzwerkarchitekturen und Installationsanforderungen. Die Erweiterungsmöglichkeiten für drahtlose Verbindungen umfassen Wi-Fi 5 bis Wi-Fi 7 sowie Bluetooth-Konnektivität.

Das USB-3.2-Portfolio bietet Typ-A- und Typ-C-Schnittstellen in Konfigurationen mit zwei, vier oder acht Anschlüssen. Für die industrielle Kommunikation bietet Cervoz Erweiterungslösungen für CAN 2.0 und CAN FD mit Unterstützung für Protokolle wie J1939 und CANopen sowie serielle Schnittstellen nach den Standards RS-232, RS-422 und RS-485 an.

In ihrer Gesamtheit ermöglichen die Optionen Systementwicklern, die Konnektivität zu erweitern und zugleich unterschiedliche Schnittstellenanforderungen, Formfaktoren sowie Konfigurationen von Embedded-Plattformen zu berücksichtigen.

Industrielle Arbeitsspeicher für anspruchsvolle Umgebungen

Das industrielle DRAM-Portfolio von Cervoz umfasst DDR4- sowie DDR5-Lösungen, die auch für erweiterte Temperaturbereiche erhältlich sind und sich für Systeme eignen, die unter anspruchsvolleren Bedingungen als handelsübliche Geräte betrieben werden.

Das Portfolio umfasst ECC-UDIMM- und -RDIMM-Optionen sowie DDR5-Technologien wie On-Die ECC und On-Module PMIC. Zusätzliche Optionen zur Robustheitssteigerung, darunter Antivibrationsfüllung und Schutzlackierung, tragen dazu bei, den Herausforderungen durch Umwelteinflüsse wie Vibrationen, Feuchtigkeit und Staub zu begegnen.

Mit seinem ersten Auftritt auf der electronica führt Cervoz industrielle Datenspeicher, Arbeitsspeicher und Verbindungstechnologien für Embedded-Systeme zusammen, die in Bereichen wie industrieller Automatisierung, Edge Computing, industrieller Bildverarbeitung und Verkehrswesen sowie in weiteren Embedded-Systemen zum Einsatz kommen.

Lernen Sie Cervoz auf der electronica 2026 kennen

10.–13. November 2026 | Messe München, Deutschland | Halle C6, Stand 110

Besuchen Sie Cervoz auf der electronica 2026, um die vorgestellten Lösungen kennenzulernen und konkrete Projektanforderungen mit dem Cervoz-Team zu besprechen.

Cision

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