EQS-News: hep global und Engelhart schließen langfristigen Stromabnahmevertrag für Solar- und Speicherprojekt in Deutschland

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

hep global und Engelhart schließen langfristigen Stromabnahmevertrag für Solar- und Speicherprojekt in Deutschland



03.11.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global und Engelhart schließen langfristigen Stromabnahmevertrag für Solar- und Speicherprojekt in Deutschland



Güglingen/Berlin, 3. November 2026 – Der hep global-Konzern und Engelhart Renewables haben einen zehnjährigen Hybrid-Stromabnahmevertrag (Hybrid-PPA) für das Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekt Eppingen-Zimmerberg in Baden-Württemberg unterzeichnet. Die Vereinbarung gehört zu den ersten ihrer Art in Deutschland. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für November 2026 vorgesehen.

Das Projekt im baden-württembergischen Eppingen-Zimmerberg umfasst eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 8,3 MWp, ein direkt angebundenes Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 5 MW und einer Speicherkapazität von 10 MWh sowie eine weitere Photovoltaik-Anlage mit 3,6 MWp. Die Anlagen teilen sich einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt.

Hybrid-PPA verbindet Planungssicherheit mit flexibler Vermarktung

Im Rahmen der Vereinbarung wird Engelhart die gesamte am Netzanschlusspunkt eingespeiste Strommenge bis Ende 2036 abnehmen. Das zehnjährige PPA schafft Preis- und Planungssicherheit für die beteiligten Partner. Gleichzeitig ermöglicht die Vereinbarung eine gemeinsame Optimierung von Solarstromerzeugung und Batteriespeicher innerhalb einer integrierten Vermarktungsstruktur.

Für die Vermarktung und Optimierung des Projekts setzt Engelhart auf die Zusammenarbeit mit Gridfuse, einem Partner für virtuelle Kraftwerke (Virtual-Power-Plant, VPP). Dessen Technologie ermöglicht die koordinierte Vermarktung und Steuerung von Solarstromerzeugung und Batteriespeicher über verschiedene Strommärkte hinweg.

Projekt bereits vor Baubeginn verkauft

Das Projekt Eppingen-Zimmerberg ist das erste Vorhaben in Deutschland, das im Rahmen der strategischen Neuausrichtung von hep global auf die europäischen Kernmärkte Deutschland, Italien, und Polen in den kommerziellen Betrieb überführt wird. Bereits vor Baubeginn wurde das Projekt an ein Family Office aus der Region verkauft. Dieses profitiert nun von den langfristig gesicherten Erlösen aus dem Hybrid-PPA mit Engelhart.

Für Engelhart markiert diese Vereinbarung einen wichtigen Schritt beim Ausbau der Aktivitäten im Bereich hybrider Projekte für erneuerbare Energien in Deutschland. Durch die Kombination aus langfristiger Stromabnahme und Optimierung von Batteriespeichern bietet das Unternehmen Anlagebetreibern die Möglichkeit, vertraglich gesicherte Erlöse mit aktivem Asset Management zu verbinden.

Kai Becker, Head of BESS & Renewables Origination bei Engelhart in Deutschland: „Wir sind überzeugt, dass die nächste Entwicklungsstufe der Energiewende zunehmend von hybriden Projekten geprägt sein wird, die erneuerbare Stromerzeugung und Flexibilitätslösungen miteinander verbinden. Durch die Kombination aus langfristiger Erlössicherheit, Batteriespeicheroptimierung und Virtual-Power-Plant-Kompetenz schaffen wir Vermarktungsmodelle, die langfristige Erlösstrukturen für Projektentwickler und Investoren bereitstellen können.“

Gabor Csanak, Director PPA Origination EMEA bei hep global: „Wir freuen uns, dass wir diese anspruchsvolle Transaktion im Rahmen unserer neuen Vermarktungsstrategie gemeinsam mit Engelhart Renewables erfolgreich umgesetzt haben. Ein Hybrid-PPA dieser Komplexität innerhalb weniger Monate abzuschließen und dabei eine ausgewogene, faire und professionelle Vertragsstruktur sicherzustellen, ist ein Ergebnis, auf das wir besonders stolz sind.“



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist ein international tätiger Projektentwickler für Solarparks und Batteriespeicherprojekte. Seit über 15 Jahren entwickelt und plant das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Europa, Japan und Nordamerika. Der strategische Fokus liegt dabei auf Greenfield-Projekten sowie auf der Integration von Batteriespeichern. Weltweit beschäftigt der hep global-Konzern rund 120 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den USA, Kanada und Japan vertreten.

hep global hat bislang Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 1,5 GWp entwickelt und verfügt über eine Projekt-Pipeline von knapp 5 GW weltweit.



Über Engelhart

Engelhart ist ein weltweit tätiges Handelsunternehmen für Rohstoffe und Energie mit Aktivitäten in den Bereichen erneuerbare Energien, Strom und Gas, Agrarrohstoffe sowie Schifffahrt und Transport. Im Bereich erneuerbare Energien bietet das Unternehmen Stromvermarktungs-, Optimierungs- und Risikomanagementlösungen für Erzeuger, Versorgungsunternehmen und Industrieunternehmen in mehr als 20 Ländern an. Derzeit optimiert Engelhart erneuerbare Erzeugungskapazitäten von mehr als 4 GW.

Bei ausgewählten Transaktionen auf den europäischen Energiemärkten arbeitet Engelhart strategisch mit BTG Pactual zusammen. Dabei werden die Kompetenzen von Engelhart in den Bereichen physischer Energiehandel, Strukturierung und Vermarktung mit der Finanzierungsexpertise, Kreditanalyse und Kapitalstärke von BTG Pactual kombiniert. Beide Unternehmen agieren jedoch vollständig unabhängig voneinander und verfügen über eigene Bilanzen, regulatorische Rahmenbedingungen sowie Kundenbeziehungen.



Pressekontakt Engelhart Renewables:

Cosmo Shield

E-Mail: cosmo@human-works.co.uk

www.ectp.com



Pressekontakt hep global:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com



Investorenkontakt:

Christian Hamann

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hepsolar.com



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Leopoldstraße 31

80802 München

Tel.: +49 211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

www.ir4value.de

03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: hep global GmbH Römerstraße 3 74363 Güglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7135 93446 - 0 E-Mail: info@hep.global Internet: www.hep.global ISIN: DE000A3H3JV5, DE000A351488 WKN: A3H3JV, A35148 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900A7MBLXHDAP1T77 EQS News ID: 2427688

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427688 03.11.2026 CET/CEST