EQS-News: KI mit verbundenen Augen: Warum KI ohne Unternehmenskontext scheitert und wie StackRails das Problem löst

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KI mit verbundenen Augen: Warum KI ohne Unternehmenskontext scheitert und wie StackRails das Problem löst



03.11.2026 / 11:25 CET/CEST

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DUBLIN, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- "Unsere Ingenieure treiben die KI-Programmierung jeden Tag an ihre Grenzen, und zwar auf großen und komplexen Codebasen. Wir haben KI früher als die meisten anderen eingeführt und bald festgestellt, dass KI-Agenten in großen, aus mehreren Repositories bestehenden Codebasen immer wieder zu inkompatiblen Änderungen führten. Also haben wir StackRails entwickelt", sagt Alexander Wheeler, Gründer von StackRails.

StackRails-Logo-2

StackRails bildet mithilfe einer eigenen Graphtechnologie ab, wie Code und Systeme innerhalb eines Unternehmens voneinander abhängen. Es stellt den KI-Agenten diesen architektonischen Kontext und die Unternehmensrichtlinien zur Verfügung, bevor sie Code schreiben, und überprüft dann das Ergebnis anhand derselben Richtlinien, sodass eine KI-Änderung zur Architektur passt und nichts im nachfolgenden System beeinträchtigt.

Das Produkt ist jetzt verfügbar. StackRails wird weitere Details auf dem Gartner IT Symposium/Xpo vom 9. bis 12. November 2026 im Barcelona International Convention Center bekanntgeben.

Die neue Realität des Programmierens

„Unternehmen bezahlen bereits für KI-Codierungswerkzeuge. StackRails ersetzt sie nicht; es macht sie effektiv", sagt Magnus Backström, Mitbegründer von StackRails. „Es funktioniert mit Agenten wie Copilot, Claude Code und Codex und gibt ihnen Kenntnisse über Ihre eigenen Systeme, bevor sie schreiben. Das bedeutet im Laufe der Zeit, dass weniger Entwicklungsstunden und Tokens für das erneute Erschließen der Codebasis oder die Behebung von Änderungen aufgewendet werden müssen, die nachgelagerte Probleme verursacht haben."

Was ist StackRails?

StackRails verbindet Code, Infrastruktur, APIs, Datenflüsse, Dokumentation und Entwicklungsrichtlinien zu einem Architekturmodell, das zeigt, wie Systeme funktionieren und welche Auswirkungen eine Änderung hat. Mithilfe des StackRails-Plugins erhalten die Codierungsagenten den benötigten Kontext, sodass neuer Code in die bestehende Codebasis passt, anstatt schlechte Designentscheidungen oder Schattencode einzuführen. StackRails prüft dann jeden Pull Request anhand Ihrer Richtlinien und meldet, was gegen die Richtlinien verstößt; Ihre Repository-Einstellungen entscheiden darüber, ob eine fehlgeschlagene Prüfung den Merge verhindert. Darüber hinaus führt es KI-gestützte Architektur-Reviews durch, die technische Risiken und Richtlinienverstöße aufdecken und Lösungsvorschläge unterbreiten. Das Ergebnis ist Code, der vor der Produktionsfreigabe weniger Überarbeitungen benötigt.

Alles zu kartieren hat einen nützlichen Nebeneffekt. „Sobald Ihr gesamtes System abgebildet ist, erhalten Sie ein vollständiges Bild davon, und die Dokumentation bleibt stets auf dem neuesten Stand", sagt Alexander Wheeler. „Jeder im Team kann seinen Coding-Agenten fragen, wie ein Teil des Systems funktioniert, sodass das Wissen nicht mehr nur bei den ein oder zwei Personen liegt, die es entwickelt haben."

https://stackrails.ai/

Cision

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