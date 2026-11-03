EQS-News: Lazard schließt die Übernahme von Campbell Lutyens ab und gründet Lazard CL, den globalen Marktführer für die nächste Ära des privaten Kapitals

EQS-News: Lazard / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Lazard schließt die Übernahme von Campbell Lutyens ab und gründet Lazard CL, den globalen Marktführer für die nächste Ära des privaten Kapitals



03.11.2026 / 09:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEW YORK und LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) heute gab das Unternehmen erstmals den Abschluss der Übernahme von Campbell Lutyens und den Start von Lazard CL, dem weltweit führenden Unternehmen in der Private-Capital-Beratung, bekannt. Die Transaktion, die erstmalig am 30. April 2026 öffentlich bekannt gegeben wurde, vereint hochkarätige Banker und weltweite Geschäftsaktivitäten aus den Bereichen Private-Capital-Beratung von Lazard sowie aus den Geschäftsbereichen von Campbell Lutyens. Die Gründung von Lazard CL stellt einen Meilenstein in der „Lazard 2030"-Strategie dar, deren Ziel es ist, langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen, das Lösungsangebot für die Kunden zu erweitern und die Einnahmequellen des Unternehmens weiter zu diversifizieren.

Peter Orszag, Geschäftsführer und Vorsitzender von Lazard: „Wir freuen uns sehr, unser drittes globales Unternehmen, Lazard CL, zu gründen. Durch die Kombination unserer weltweit führenden Positionen in den Bereichen Primärkapitalbeschaffung und Sekundärberatung mit unserer erstklassigen Expertise in den Bereichen M&A, Kapitalmärkte und Restrukturierung vertiefen wir die Vernetzung zwischen unseren Beratungsgeschäftsbereichen und stärken unsere Reichweite sowohl bei den größten strategischen Transaktionen als auch im Bereich der privaten Kapitalbeschaffung. Campbell Lutyens ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit herausragenden Fachkräften und einer Unternehmenskultur, die der unseren sehr ähnlich ist – geschäftsorientiert, kollegial und kundenorientiert –, und ich freue mich sehr, das Team bei Lazard willkommen zu heißen."

Lazard CL vereint sich optimal ergänzende Plattformen mit einer langen Erfolgsgeschichte für seine Kunden. Mit mehr als 300 Beratungsexperten und 19 Niederlassungen weltweit hat Lazard CL in den vergangenen vier Jahrzehnten im Rahmen von rund 1.300 Mandaten insgesamt bei der Beschaffung von Primärkapital und bei Sekundärtransaktionen im Gesamtvolumen von über 1 Billion US-Dollar beratend mitgewirkt. Da der Wettbewerb bei der Kapitalbeschaffung zunimmt und Liquiditätslösungen immer komplexer werden, benötigen institutionelle Anleger, Finanzinvestoren und deren Portfoliounternehmen eine unabhängige, differenzierte Beratung über den gesamten Lebenszyklus von Privatkapital hinweg – und dank seines globalen Vertriebsnetzes, seiner fundierten Fachkompetenz und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung ist Lazard CL bestens aufgestellt, um diesem Bedarf gerecht zu werden.

Eine Plattform, vielfältige Lösungen: Das gesamte Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Fondsplatzierung, Primärkapitalbeschaffung, Sekundärberatung und Kapitalberatung für General Partner (GP) für Finanzsponsoren, institutionelle Anleger und andere aktive Marktteilnehmer über den gesamten Lebenszyklus von Privatkapital hinweg – von der Kapitalbeschaffung über die Liquidität bis hin zu strategischen Alternativen. Lazard CL baut seine weltweiten Vertriebskapazitäten aus, um rund 4.000 institutionelle Anleger mithilfe eines engagierten Teams aus mehr als 60 LP-Vertriebsexperten sowohl mit attraktiven Anlagemöglichkeiten als auch mit Liquiditätslösungen zu verbinden.

Umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Anlageklassen und Transaktionen: Spezialisiertes Fachwissen in allen wichtigen Anlageklassen – Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien – sowie in allen bedeutenden Finanzzentren, darunter Nordamerika, Europa, der Nahe Osten und der asiatisch-pazifische Raum.

Ein differenzierter Datenvorteil: Proprietäre Datensätze, die in den letzten 15 Jahren aufgebaut wurden und derzeit rund 100.000 Datenpunkte zur Anlegerstimmung sowie rund 20.000 Datenpunkte zu Fondskursen umfassen. In Kombination mit den führenden KI-Funktionen von Lazard ermöglichen diese eine präzisere Bewertung, Positionierung und gezieltere Investorenansprache für die Kunden.

Unabhängige Beratung: Ein spezialisiertes Unternehmen, das speziell für Kunden aus dem Bereich Privatkapital gegründet wurde. Gestützt auf die Stärke der globalen Marke und Infrastruktur von Lazard und gleichzeitig eigenständig agierend, bietet Lazard CL unabhängige, objektive und diskrete Beratung in jeder Phase des Private-Equity-Zyklus, von der ersten Kapitalbeschaffung bis hin zur Kapitalberatung für General Partner.

Gordon Bajnai, Mitgeschäftsführer von Lazard CL: „Heute nimmt Lazard CL als weltweit größte integrierte Plattform für die Beratung im Bereich privates Kapital ihren Betrieb auf. Campbell Lutyens hat 38 Jahre lang ein unabhängiges, unternehmerisch geprägtes Franchise-Unternehmen aufgebaut, das auf einer kundenorientierten Mentalität basiert, und genau dieser Geist prägt nun auch unser neues Geschäft. In Verbindung mit der Stärke von Lazard im Bereich der Finanzberatung bietet Lazard CL unseren Kunden eine globale Reichweite und Präsenz, die nur wenige in der Branche erreichen können."

Holcombe Green, Mitgeschäftsführer von Lazard CL: „Lazard CL verkörpert die nächste Stufe all dessen, was wir bei Lazard in den letzten fünf Jahren im Bereich der Beratung für privates Kapital aufgebaut haben – in einem Zeitraum, in dem unser Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppelt und seine globale Präsenz ausgebaut hat. Diese Transaktion ergänzt unsere herausragenden Kompetenzen in den Bereichen Private Equity und Immobilien durch eine führende Position in den Bereichen Infrastruktur und Private Credit und bündelt das Fachwissen unserer Teams, um das umfassendste Unternehmen im Bereich der Private-Capital-Beratung zu schaffen."

Wie bereits zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Übernahme am 30. April 2026 mitgeteilt wurde, erfolgte die Vorauszahlung bei Abschluss der Transaktion überwiegend in Form von Lazard-Aktien, wobei Teile davon einer Sperrfrist von bis zu drei Jahren unterliegen. Dies stärkt die Bilanz von Lazard und sorgt dafür, dass die Interessen des gemeinsamen Teams mit der langfristigen Wertentwicklung des Unternehmens in Einklang stehen. Wie im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen von Lazard für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 mitgeteilt wurde, entwickelt sich das Campbell-Lutyens-Geschäft besser als in den Annahmen vorgesehen, auf denen die Übernahme beruhte. Lazard geht weiterhin davon aus, dass Lazard CL im Jahr 2027 einen geschätzten Gesamtumsatz von rund 500 Millionen US-Dollar erzielen und sich positiv auf das Ergebnis auswirken wird, noch bevor Synergien bei Umsatz oder Aufwendungen berücksichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Lazard.com.

Informationen zu Lazard

Lazard wurde 1848 gegründet und ist das führende Unternehmen für Finanzberatung, Private-Equity-Beratung und Vermögensverwaltung mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Lazard bietet Beratung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte und Kapitallösungen, Restrukturierung und Verbindlichkeitsmanagement, Geopolitik sowie zu weiteren strategischen Fragen. Lazard berät zudem Sponsoren und Investoren aus dem Bereich der privaten Märkte bei Primärkapitalbeschaffungen, Sekundärtransaktionen und Kapitalbeschaffungslösungen für General Partner und bietet Vermögensverwaltungs- und Anlagelösungen für Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Personengesellschaften, Family Offices und vermögende Privatpersonen an. Lazard ist an der New Yorker Börse als Lazard, Inc. unter dem Tickersymbol LAZ notiert. Weitere Informationen finden Sie auf Lazard.com und folgen Sie Lazard auf LinkedIn.

Lazard CL, eine Tochtergesellschaft von Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) bietet spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Primärkapitalbeschaffung, Sekundärberatung sowie Kapitalberatung für General Partner (GP) in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien in ganz Amerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum an. Weitere Informationen finden Sie unter LazardCL.com und folgen Sie LazardCL auf LinkedIn.

Medienkontakt Investorenkontakt Shannon Houston, +1 212-632-6880 William Murdock, +1 212-632-1564 Shannon.Houston@lazard.com William.Murdock@lazard.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie „können", „möglicherweise", „werden", „sollten", „könnten", „würden", „erwarten", „planen", „vorhersagen", „glauben", „schätzen", „prognostizieren", „Potenzial", „Ziel", „Pipeline" oder „fortsetzen" sowie deren Verneinungen und anderer vergleichbarer Begriffe erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf unser Unternehmen unterliegen, umfassen Aussagen zum geschätzten Gesamtumsatz von Lazard CL und zum erwarteten Ergebnisbeitrag der Übernahme von Campbell Lutyens im Jahr 2027; zu den erwarteten Vorteilen und der künftigen Geschäftsentwicklung von Lazard CL, einschließlich Wachstumschancen, Synergien zwischen unseren Geschäftsbereichen und Vorteilen für unsere Kunden; sowie zu unserer Strategie „Lazard 2030", mit der wir langfristiges, profitables Wachstum erzielen wollen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Tätigkeitsumfang, unsere Leistung oder unsere Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, dem Tätigkeitsumfang, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Zu diesen Faktoren zählen unter anderem diejenigen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K unter Punkt 1A „Risikofaktoren" erörtert werden und die zudem von Zeit zu Zeit in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q und unseren aktuellen Berichten auf Formular 8-K behandelt werden, darunter die folgenden:

Die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme von Campbell Lutyens nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht eintreten;

Schwierigkeiten, Verzögerungen oder höhere als erwartete Kosten bei der Integration der Geschäftstätigkeit, des Betriebs und des Personals von Campbell Lutyens;

Ungünstige allgemeine Wirtschaftslage oder ungünstige Bedingungen auf den globalen oder regionalen Finanzmärkten;

Veränderungen in der internationalen Handelspolitik und -praxis, einschließlich der Einführung von Zöllen, vorgeschlagener weiterer Zölle und Reaktionen anderer Länder, das Risiko möglicher Regierungsstillstände sowie die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen, Schwankungen und Unsicherheiten;

Ein Rückgang unserer Einnahmen, beispielsweise aufgrund eines Rückgangs der gesamten Fusions- und Übernahmetätigkeit (M&A), der Kapitalbeschaffung oder der Sekundärmarktaktivitäten, unseres Marktanteils oder unseres verwalteten Vermögens (AUM);

Verluste, die durch finanzielle oder sonstige Probleme Dritter verursacht werden;

Verluste aufgrund nicht identifizierter oder unvorhergesehener Risiken;

Mangelnde Liquidität, d. h. fehlender direkter Zugriff auf Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit;

Wettbewerbsdruck auf unsere Unternehmen und unsere Fähigkeit, Mitarbeiter zu den derzeitigen Vergütungsniveaus zu halten und neue zu gewinnen; und

Änderungen der einschlägigen Steuergesetze, -vorschriften oder -abkommen oder eine ungünstige Auslegung dieser Posten

Diese Aufzählung von Risiken und Unsicherheiten ist nicht abschließend. In unseren SEC-Berichten werden weitere Faktoren beschrieben, die sich negativ auf unser Geschäft und unsere finanzielle Leistungsfähigkeit auswirken könnten. Darüber hinaus agieren wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Ungewissheiten auf, und es ist unserer Unternehmensleitung nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusehen; ebenso wenig kann die Unternehmensleitung die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft einschätzen oder beurteilen, inwieweit ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.

Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zutreffend oder richtig sind. Obwohl wir die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Aussagen für angemessen halten, können wir keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen, Erfolge oder Ereignisse übernehmen. Darüber hinaus übernehmen weder wir noch irgendeine andere Person die Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, um unsere früheren Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse oder geänderte Erwartungen anzupassen, und wir beabsichtigen dies auch nicht.

Lazard, Inc. ist bestrebt, der Anlegeröffentlichkeit im Einklang mit unseren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zeitnahe und korrekte Informationen zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck nutzen Lazard und seine operativen Gesellschaften ihre Websites sowie andere Social-Media-Plattformen, um Informationen über ihre Geschäftstätigkeiten zu vermitteln, darunter die voraussichtliche Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, vierteljährliche Finanz-, Statistik- und geschäftsbezogene Informationen sowie die Veröffentlichung von Aktualisierungen zum verwalteten Vermögen in verschiedenen Investmentfonds, Hedgefonds und anderen Anlageprodukten, die von Lazard Asset Management LLC und Lazard Frères Gestion SAS verwaltet werden. Investoren können über www.lazard.com auf die Websites von Lazard und dessen operativen Gesellschaften zugreifen.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lazard-schlieWt-die-ubernahme-von-campbell-lutyens-ab-und-grundet-lazard-cl-den-globalen-marktfuhrer-fur-die-nachste-ara-des-privaten-kapitals-302927613.html