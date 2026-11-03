EQS-News: RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen

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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen

03.11.2026 / 07:30 CET/CEST
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RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen

  • Konzernergebnis 1-9/2026 von EUR 1.127 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 8% auf EUR 4.971 Millionen
  • Kundenkredite seit Jahresbeginn um 8% auf EUR 109 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
  • Neubildungsquote (ohne Russland) von 19 Basispunkten seit Jahresbeginn
  • Harte Kernkapitalquote von 15,4% (ohne Russland)
  • Erwerb der Garanti BBVA Group Romania erfolgreich abgeschlossen

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:

Erfolgsrechnung in EUR Millionen1-9/20261-9/2025Q3/2026Q2/2026
Zinsüberschuss3.3473.1291.1601.111
Provisionsüberschuss1.6241.473556549
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen-3119-16-20
Verwaltungsaufwendungen-2.770-2.562-980-894
Betriebsergebnis2.3902.228798832
Übriges Ergebnis-222-298-64-72
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben-273-199-46-49
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte-159-120-49-7
Ergebnis vor Steuern1.7361.611639704
Ergebnis nach Steuern1.3041.215481565
Konzernergebnis1.1271.027419499
Bilanz in EUR Millionen30/9/202631/12/2025
Forderungen an Kunden109.114101.195
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden127.688117.277
Bilanzsumme208.748193.191
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)85.74380.932
Bankspezifische Kennzahlen30/9/202631/12/2025
NPE Ratio1,5%1,7%
NPE Coverage Ratio48,6%44,2%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)15,4%15,5%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)20,4%20,3%
Kennzahlen1-9/20261-9/2025Q3/2026Q2/2026
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)2,29%2,29%2,34%2,27%
Cost/Income Ratio53,0%52,8%54,4%51,0%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)0,19%0,14%0,18%0,04%
Konzern-Return-on-Equity10,2%10,0%11,7%13,9%
Ergebnis je Aktie in EUR3,152,871,181,42

Ausblick 2026

Der folgende Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und basierend auf der Annahme, dass im vierten Quartal die erforderlichen Genehmigungen für die Addiko-Übernahme vorliegen und das Settlement bei einer Annahmequote von 94,84 Prozent erfolgt (einmaliger positiver Effekt auf den Konzern-Return-on-Equity von ca. 310 Basispunkten).

Ausblick 2026RBI ohne RU, inkl. Garanti und Addiko
Zinsüberschuss in EURüber 4,5 Mrd.
Provisionsüberschuss in EURrund 2,2 Mrd.
Verwaltungsaufwendungen in EURrund 3,9 Mrd.
Cost/Income Ratiorund 55%
Neubildungsquotebis zu 35 BP
Konzern-Return-on-Equityrund 13%
Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne Akquisitionen)rund 9%
Harte Kernkapitalquoterund 14,5%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null 

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland sowie ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen und ohne Rasperia-Prozesskosten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Financial Steering & Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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