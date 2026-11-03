EQS-News: RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
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RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
03.11.2026 / 07:30 CET/CEST
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RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
- Konzernergebnis 1-9/2026 von EUR 1.127 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 8% auf EUR 4.971 Millionen
- Kundenkredite seit Jahresbeginn um 8% auf EUR 109 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
- Neubildungsquote (ohne Russland) von 19 Basispunkten seit Jahresbeginn
- Harte Kernkapitalquote von 15,4% (ohne Russland)
- Erwerb der Garanti BBVA Group Romania erfolgreich abgeschlossen
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
|Erfolgsrechnung in EUR Millionen
|1-9/2026
|1-9/2025
|Q3/2026
|Q2/2026
|Zinsüberschuss
|3.347
|3.129
|1.160
|1.111
|Provisionsüberschuss
|1.624
|1.473
|556
|549
|Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen
|-31
|19
|-16
|-20
|Verwaltungsaufwendungen
|-2.770
|-2.562
|-980
|-894
|Betriebsergebnis
|2.390
|2.228
|798
|832
|Übriges Ergebnis
|-222
|-298
|-64
|-72
|Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben
|-273
|-199
|-46
|-49
|Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte
|-159
|-120
|-49
|-7
|Ergebnis vor Steuern
|1.736
|1.611
|639
|704
|Ergebnis nach Steuern
|1.304
|1.215
|481
|565
|Konzernergebnis
|1.127
|1.027
|419
|499
|Bilanz in EUR Millionen
|30/9/2026
|31/12/2025
|Forderungen an Kunden
|109.114
|101.195
|Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
|127.688
|117.277
|Bilanzsumme
|208.748
|193.191
|Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)
|85.743
|80.932
|Bankspezifische Kennzahlen
|30/9/2026
|31/12/2025
|NPE Ratio
|1,5%
|1,7%
|NPE Coverage Ratio
|48,6%
|44,2%
|Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|15,4%
|15,5%
|Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|20,4%
|20,3%
|Kennzahlen
|1-9/2026
|1-9/2025
|Q3/2026
|Q2/2026
|Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)
|2,29%
|2,29%
|2,34%
|2,27%
|Cost/Income Ratio
|53,0%
|52,8%
|54,4%
|51,0%
|Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)
|0,19%
|0,14%
|0,18%
|0,04%
|Konzern-Return-on-Equity
|10,2%
|10,0%
|11,7%
|13,9%
|Ergebnis je Aktie in EUR
|3,15
|2,87
|1,18
|1,42
Ausblick 2026
Der folgende Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und basierend auf der Annahme, dass im vierten Quartal die erforderlichen Genehmigungen für die Addiko-Übernahme vorliegen und das Settlement bei einer Annahmequote von 94,84 Prozent erfolgt (einmaliger positiver Effekt auf den Konzern-Return-on-Equity von ca. 310 Basispunkten).
|Ausblick 2026
|RBI ohne RU, inkl. Garanti und Addiko
|Zinsüberschuss in EUR
|über 4,5 Mrd.
|Provisionsüberschuss in EUR
|rund 2,2 Mrd.
|Verwaltungsaufwendungen in EUR
|rund 3,9 Mrd.
|Cost/Income Ratio
|rund 55%
|Neubildungsquote
|bis zu 35 BP
|Konzern-Return-on-Equity
|rund 13%
|Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne Akquisitionen)
|rund 9%
|Harte Kernkapitalquote
|rund 14,5%*
|*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland sowie ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen und ohne Rasperia-Prozesskosten an.
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John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
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|WKN:
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|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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