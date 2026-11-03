EQS-News: Reju erweitert sein Branchennetzwerk durch die Zusammenarbeit mit Six Mills

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Reju erweitert sein Branchennetzwerk durch die Zusammenarbeit mit Six Mills



03.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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Reju arbeitet mit A. Sampaio, RDD Textiles, Swisstex Direct, Tintex Textiles, FOV Fabrics und Utenos zusammen, um Rejus Weg zur industriellen Wiederverwertung von Alttextilien zu stärken.

PARIS, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das Unternehmen für Textilregeneration, gab heute bekannt, dass es mit sechs Webereien zusammenarbeitet, um Stoffe zu entwickeln, mit dem Ziel, die Integration von regeneriertem Polyester in die globale textile Lieferkette zu beschleunigen. Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics und Utenos in Europa sowie Swisstex Direct in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Dadurch entsteht ein Netzwerk für hochwertige Strickwaren, nahtlose Konstruktionen, technische Gewebe sowie fortschrittliche Färbe- und Veredelungstechniken. Die laufenden Arbeiten zielen darauf ab, das regenerierte Polyester von Reju weiter in den nachgelagerten Verarbeitungsprozess zu integrieren, von der Rohproduktion in den zukünftigen Regenerationszentren bis hin zum fertigen Stoff.

Reju expands its industry network through collaborations with six mills across the textile value chain.

Zusammen bringen diese sechs Fabriken komplementäre Spezialisierungen entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette ein:

A. Sampaio, ein über 79 Jahre altes portugiesisches Unternehmen, das führend in der Herstellung von Rundstrickwaren ist

RDD Textiles, ein portugiesischer Hersteller von nahtlosen und rundgestrickten Textilien mit Zertifizierungen für die Rückverfolgbarkeit von Recyclingmaterialien

Swisstex Direct, ein Anbieter nachhaltiger Strick-, Färbe- und Veredelungsdienstleistungen mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien und El Salvador, bietet diese Dienstleistungen an.

Tintex Textiles, ein zertifiziertes B Corp-Unternehmen, das sich auf intelligente Jersey-Stoffe mit fortschrittlichen, umweltschonenderen Färbe- und Veredelungstechnologien spezialisiert hat.

FOV Fabrics, ein schwedischer Hersteller von Hightech-Geweben für anspruchsvolle technische und funktionale Anwendungen

Utenos Trikotazas, ein vertikal integrierter Hersteller von Rundstrickwaren und Bekleidung in den baltischen Staaten, der über 50 Jahre Textilkompetenz mit europäischer Fertigungsexzellenz verbindet.

Dadurch erhält Reju Zugang zu Produktionsstätten, die sich auf Rundstrickdesign, lückenlos nachvollziehbares Recycling, Jersey-Produktion in großen Mengen sowie nachhaltigkeitszertifizierte Färberei und Veredelung spezialisiert haben – die Fertigungskapazitäten, die erforderlich sind, um regeneriertes Polyester vom Rohmaterial zum fertigen, marktreifen Stoff in großem Umfang zu verarbeiten.

„Jede ausgewählte Fabrik, mit der wir zusammenarbeiten, trägt zu unserem zirkulären Textilsystem bei", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. „Mit dem Ausbau der Pläne für das zukünftige Regenerationsnetzwerk von Reju wächst auch unsere Fähigkeit, ein gleichbleibend hochwertiges regeneriertes Polyester zu liefern, auf dem Hersteller und Marken dann aufbauen können."

Jeder laufende Arbeitsablauf ist mit spezifischen Entwicklungsprojekten im gesamten Produktionsnetzwerk von Reju verknüpft. Diese Arbeiten spiegeln die tatsächliche Marktnachfrage wider, die das Unternehmen mit seinem wachsenden Markenportfolio verfolgt, mit dem es Entwicklungsvereinbarungen abgeschlossen hat.

Die Ankündigungen der neuen Werke knüpfen an ein Jahr starker Entwicklung für Reju an, darunter: Die 135 Millionen Euro von NIKI, der niederländischen Regierung, zur Unterstützung der Einrichtung; die Auswahl von Rochester, New York, als erstes nordamerikanisches Regenerationszentrum und die Auswahl eines weiteren Standorts für ein zukünftiges Regenerationszentrum in Lacq, Frankreich.

„Indem wir solche Mühlen in unser Ökosystem integrieren, können wir aus regeneriertem Material reale Produkte herstellen", fügte Frisk hinzu. „So schließen wir den Kreislauf, nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich – vom Textilabfall bis zum fertigen Stoff."

Mit Zugang zu einem erweiterten Produktionsnetzwerk positioniert sich Reju, um regeneriertes Polyester in der für eine breite Akzeptanz erforderlichen Qualität und Menge zu liefern und die Branche damit einem echten Textil-zu-Textil-Kreislaufsystem näher zu bringen.

Informationen zu Reju

Reju ist ein Unternehmen für Materialregeneration, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zur Regeneration von Polyestertextilien aus PET-Abfällen aus Verbraucherabfällen konzentriert. Das sich im Besitz von Technip Energies befindende Reju wird von seiner Mission angetrieben, unendliche Möglichkeiten aus begrenzten Ressourcen zu erschließen, und nutzt dabei Technologie, die aus der IBM-Forschung stammt. Ziel des Unternehmens ist, ein globales Kreislaufsystem für das Textilrecycling zu schaffen, um Polyestertextilien zu regenerieren und in den Kreislauf zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reju.com/.

Über A. Sampaio

Mit über 75 Jahren Erfahrung sind wir Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Rundstrickwaren.

Wir haben unsere Entscheidungen stets auf den Werten basiert, die uns am wichtigsten sind. Engagement für die Arbeit, Vertrauen, Transparenz und soziale Verantwortung, verbunden mit unserem Fokus auf Technologie, Innovation, Know-how, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Die Kombination all dieser Faktoren prägt auf unverwechselbare Weise das Wesen unseres Geschäftsmodells und den Weg von A. Sampaio in der nationalen und internationalen Textilindustrie.

Wir wissen, wie wir Kundenbedürfnisse antizipieren und die richtige Lösung anbieten können – von essentiellen Stoffen bis hin zu Entwicklungen mit immer innovativeren und komplexeren Strukturen und Rohstoffen, die alle kreativen Grenzen überschreiten.

Bei A. Sampaio sind wir stolz darauf, Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und Transparenz basieren. Diese Beziehungen bilden die Grundlage für den Erfolg unseres Unternehmens und aller Partner in einer Wirtschaft, die zunehmend auf Kreislaufwirtschaft setzt. Wir schaffen Mehrwert und respektieren dabei das Ökosystem und die Zukunft aller.

Über FOV

FOV Fabrics ist ein führendes Unternehmen im Textilbereich und verbindet fortschrittliche Textilfunktionalität mit zirkulärer Nachhaltigkeit. Und dank unseres vollständig vertikal integrierten Prozesses, der kreatives Design, innovative Forschung und Entwicklung sowie modernste Produktionstechnologien umfasst, glauben wir, dass alles möglich ist.

Swisstex Direct

Swisstex Direct ist ein Anbieter von Rundstrickwaren mit Standorten in Los Angeles und El Salvador und bietet Stricken, Färben, Veredeln und die gemeinsame Produktentwicklung für Bekleidungsmarken an. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen eine breite Palette an Strickkonstruktionen, Natur- und Kunstfasern, Recyclingmaterialien und Funktionsveredelungen. Als Bluesign®-Systempartner verbindet Swisstex Direct technische Innovation mit dem Engagement für verantwortungsvolle Textilproduktion, Qualität und reaktionsschnellen Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie unter swisstexdirect.com.

Über Tintex Textiles

TINTEX ist spezialisiert auf die Herstellung von Rundstrickwaren und die Entwicklung nachhaltiger Strategien entlang der gesamten Lieferkette.

Das Unternehmen mit Sitz in Vila Nova de Cerveira, Portugal, greift auf über 25 Jahre Erfahrung im Textilbereich zurück, um zeitlose und moderne, umweltbewusste und innovative Stoffe für die Segmente Mode, Sportbekleidung, Loungewear und Unterwäsche zu kreieren.

Über Utenos

Utenos Trikotazas ist ein vertikal integrierter Hersteller von Rundstrickwaren und Bekleidung in den baltischen Staaten, der über 50 Jahre Erfahrung im Textilbereich mit europäischer Fertigungsexzellenz und Zertifizierungen wie OEKO-TEX STANDARD 100, GOTS, RWS, GRS, WOOLMARK, SMETA, ISO 9001 und ISO 14001 verbindet.

Über RDD Textiles

RDD ist ein portugiesisches Textilunternehmen, das innovative Textilien entwickelt – von Fasern bis hin zu fertigen Stoffen. Durch den Einsatz neuer Technologien und innovativer Rohstoffe stellt RDD nachhaltige Stoffe in einem umweltfreundlicheren Produktionsprozess her. Der Schwerpunkt liegt auf biobasierten, regenerativen und recycelten Materialien sowie auf wegweisenden Färbetechnologien, die die Umweltbelastung reduzieren und eine verantwortungsvollere Produktion und einen verantwortungsvolleren Konsum unterstützen. Durch die Zusammenführung von Wissenschaft, Design und Technologie überdenkt RDD die Art und Weise, wie Materialien konzipiert, hergestellt und bewertet werden.

Reju Logo.

Cision

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