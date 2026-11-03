EQS-News: solmotion baut 1,28-MWp-Agri-PV-Anlage in Weingarten – Inbetriebnahme 2027 geplant

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solmotion baut 1,28-MWp-Agri-PV-Anlage in Weingarten – Inbetriebnahme 2027 geplant



03.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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solmotion baut 1,28-MWp-Agri-PV-Anlage in Weingarten – Inbetriebnahme 2027 geplant



Ravensburg, 3. November 2026 – Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, hat in Weingarten (Landkreis Ravensburg) mit dem Bau der Agri-Photovoltaikanlage „APV Bögle“ begonnen. Die Anlage mit rund 1,28 Megawattpeak (MWp) Leistung soll noch 2026 baulich fertiggestellt werden. Netzanschluss und Inbetriebnahme sind für 2027 vorgesehen.

Ergänzend ist ein Hybrid-Batteriespeicher geplant, der die Nutzung des erzeugten Solarstroms flexibilisieren und Einspeisespitzen glätten soll. Das Vorhaben verdeutlicht, wie solmotion bei seinen regionalen Projekten die technische Auslegung an unterschiedliche Standortbedingungen und landwirtschaftliche Anforderungen anpasst.

Auf einer privilegierten Fläche entlang der Bahnlinie werden insgesamt 2.000 Solarmodule auf einem einachsigen 1P-Trackersystem installiert. Durch die Nachführung der Module wird die Solarstromproduktion stärker über den Tagesverlauf verteilt. Zugleich lässt sich die Modulstellung an die landwirtschaftliche Bearbeitung anpassen, sodass die Fläche weiterhin vollwertig bewirtschaftet werden kann.

Neben der Ausrichtung am Sonnenstand bietet die bewegliche Konstruktion weitere praktische Vorteile: Für den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen können die Module in eine geeignete Position gebracht werden. Bei starkem Wind lassen sie sich in eine Schutzstellung fahren. Im Winter kann die Bewegung des Systems dabei helfen, Schnee abzuwerfen. Damit verbindet das Projekt technische Anforderungen der Stromerzeugung mit den Bedürfnissen der landwirtschaftlichen Nutzung.

„Mit dem Projekt in Weingarten zeigen wir, wie sich Agri-Photovoltaik auch in dieser Anlagengröße standortgerecht umsetzen lässt. Die nachgeführten Module ermöglichen ein breiteres Erzeugungsprofil und lassen zugleich Raum für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Unser nächstes Ziel ist der planmäßige Abschluss der Bauarbeiten noch in diesem Jahr“, sagt Michael Keil, Geschäftsführer von solmotion.



Über solmotion:

Die solmotion holding GmbH mit Sitz in Ravensburg ist die Finanzierungsgesellschaft der solmotion-Gruppe. Ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft solmotion project GmbH entwickelt und realisiert Photovoltaiklösungen für Eigenheime, Gewerbe, Landwirtschaft und Freiflächen. Die Gruppe begleitet Projekte von der Planung über die Umsetzung bis zur langfristigen Betreuung und setzt dabei auf regionale Verankerung, technische Qualität und ganzheitliche Energiekonzepte.



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/178047-20

linh.chung@ir4value.de

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