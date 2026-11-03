EQS-News: WashTec AG: Positive Umsatzentwicklung mit einem Umsatz von Mio € 374,5; Verzögerungen bei Effizienzprogrammen und Sonderaufwendungen in Verbindung mit der Optimierung der Organisation belasten EBIT

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WashTec AG: Positive Umsatzentwicklung mit einem Umsatz von Mio € 374,5; Verzögerungen bei Effizienzprogrammen und Sonderaufwendungen in Verbindung mit der Optimierung der Organisation belasten EBIT



03.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung:

WashTec AG: Positive Umsatzentwicklung mit einem Umsatz von Mio. € 374,5; Verzögerungen bei Effizienzprogrammen und Sonderaufwendungen in Verbindung mit der Optimierung der Organisation belasten das EBIT

Umsatz: +4,6 % auf Mio. € 374,5 (Vorjahr: Mio. € 358,2)

EBIT: -20,7 % auf Mio. € 25,7 (Vorjahr: Mio. € 32,4)

EBIT-Marge: 6,9 % (Vorjahr: 9,0 %)

Free Cashflow: -69,1 % auf Mio. € 8,6 (Vorjahr: Mio. € 27,8)

ROCE: 20,1 % (Vorjahr: 25,7 %)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich bei einer EBIT-Marge zwischen 8 % und 9 %.

Augsburg, 3. November 2026 – Die WashTec Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten einen

Umsatz

von Mio. € 374,5 und übertraf das Vorjahr um 4,6 % (Vorjahr: Mio. € 358,2). Sowohl im Segment »Europa und Sonstige« als auch im Segment »Nordamerika« konnte eine Umsatzsteigerung erzielt werden. Im dritten Quartal wurde ein Umsatz von Mio. € 126,7 erzielt, welcher damit leicht über dem Niveau des Vorjahres (Mio. € 125,8) lag. Dabei gingen die Umsätze im Segment »Europa und Sonstige« leicht zurück, während die Umsätze im Segment »Nordamerika« erneut gesteigert werden konnten.

Das

EBIT

belief sich in den ersten neun Monaten auf Mio. € 25,7 und lag damit unter dem Vorjahr (Mio. € 32,4). Während sich das EBIT im Segment »Nordamerika« gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelte, war die EBIT-Entwicklung im Segment »Europa und Sonstige« durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Effizienzprogramme belastet. Zusätzlich fielen hier Sonderaufwendungen i. H. v. Mio. € 2,0 in Verbindung mit der begonnenen Optimierung der Organisation an. Im dritten Quartal reduzierte sich das EBIT auf Mio. € 8,0 und lag damit deutlich unter dem Vorjahr (Mio. € 14,8). Für die EBIT-Entwicklung waren weiterhin Zusatzaufwendungen aus Effizienzprogrammen, gestiegene Rohstoffkosten sowie Sonderaufwendungen in Verbindung mit der Optimierung der Organisation und Investitionen in die Umsetzung der Nordamerikastrategie ausschlaggebend. Gegenüber dem Vorjahresquartal ging die EBIT-Marge von 11,8 % auf 6,3 % zurück.

Der

Free Cashflow

der WashTec Gruppe lag nach den ersten neun Monaten v. a. aufgrund eines deutlich höheren Net Operating Working Capitals und gestiegenen Investitionen mit Mio. € 8,6 um Mio. € -19,2 unter dem Vorjahr (Mio. € 27,8). Im dritten Quartal belief sich der Free Cashflow auf Mio. € -5,1 und lag damit infolge höherer Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit, eines niedrigeren Konzernergebnisses sowie eines gestiegenen Net Operating Working Capital unter dem Vorjahreswert (Mio. € 7,8).

Der

ROCE

lag mit 20,1 % deutlich unter dem Vorjahr 2025.

Der

Equipment-Auftragseingang

lag nach den ersten neun Monaten unter dem Vorjahresvergleichszeitraum. Während sich der Auftragseingang im Segment »Nordamerika« positiv entwickelte, verzeichnete das Segment »Europa und Sonstige« einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der

Equipment-Auftragsbestand

blieb per Ende September leicht hinter dem Niveau des Vorjahres zurück.

Prognose für das Gesamtjahr 2026: WashTec geht nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 nach wie vor von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Im Vergleich zum Vorjahr erwartet WashTec eine EBIT-Marge zwischen 8 % und 9 % (bisher: im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionale EBIT-Steigerung) und damit auch einen unter dem Vorjahr liegenden ROCE (bisher: Steigerung des ROCE um 0,5 – 2,0 Prozentpunkte).

„Unsere strategische Ausrichtung bleibt unverändert und wir sind davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Verzögerungen bei der Umsetzung einzelner Programme und zusätzliche Einmaleffekte belasten jedoch das diesjährige Ergebnis und führen dazu, dass sich die erwarteten Ergebnisverbesserungen gegenüber unserer ursprünglichen Planung im Wesentlichen um ein Jahr verschieben werden. Darauf haben wir reagiert und unsere Führungsstruktur gestrafft, Verantwortlichkeiten klarer gefasst und die operative Steuerung gestärkt. Unser Fokus liegt nun darauf, die Umsetzung unserer strategischen Programme zu beschleunigen und die Profitabilität nachhaltig zu verbessern“ erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Segmenten »Nordamerika« sowie »Europa und Sonstige« vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Veränderung in % Umsatz 374,5 358,2 4,6 EBIT 25,7 32,4 -20,7 EBIT-Marge in % 6,9 9,0 -210 Bp EBT 23,3 30,4 -23,4 Konzernergebnis 16,1 21,1 -23,7 Ergebnis je Aktie1) in € 1,21 1,57 -22,9 Free Cashflow 8,6 27,8 -69,1 ROCE2) in % 20,1 25,7 -560 Bp

Mio. €, IFRS 30. Sep. 26 31. Dez. 25 Veränderung abs. Bilanzsumme 304,6 286,6 18,0 Eigenkapital 63,7 82,0 -18,3 Eigenkapitalquote in % 20,9 25,5 -460 Bp Net Operating Working Capital3) 114,1 92,5 21,6 Mitarbeitende zum Stichtag 1.949 1.830 119

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

1) Grundlage: durchschnittlich gewichtete Anzahl der Aktien in Q1-Q3 2026: 13.292.224 und in Q1-Q3 2025: 13.382.324; verwässert = unverwässert

2) EBIT (ermittelt als rollierende Summe der letzten vier Quartale) im Verhältnis zum Capital Employed (ermittelt als Durchschnitt der letzten fünf Quartale)

3) Forderungen aus L&L (inkl. sonstige Forderungen) + Vorräte – Verbindlichkeiten aus L&L – Vertragsverbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

E-Mail: ir@washtec.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0 Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91 EQS News ID: 2426798

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