EQS-News: WESCAN GOLDFIELDS GIBT DIE BEAUFTRAGUNG VON RED CLOUD SECURITIES FÜR LIQUIDITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BEKANNT

EQS-News: Wescan Goldfields Inc. / Schlagwort(e): Vertrag

WESCAN GOLDFIELDS GIBT DIE BEAUFTRAGUNG VON RED CLOUD SECURITIES FÜR LIQUIDITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BEKANNT



03.11.2026 / 21:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/

SASKATOON, SK, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud") mit der Erbringung von Liquiditätsdienstleistungen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV") und den geltenden Wertpapiergesetzen beauftragt hat. Red Cloud ist ein in Toronto ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das Mineralienexplorations- und Bergbauunternehmen beim Zugang zu den Kapitalmärkten sowie bei der Entwicklung ihres Unternehmensprofils unterstützt. Red Cloud wird die Stammaktien des Unternehmens an der TSXV handeln, mit dem Ziel, einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Wescan Goldfields Inc. Logo

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung (die „Vereinbarung") zahlt das Unternehmen Red Cloud monatlich 6.000 USD. Die Vereinbarung tritt am 2. November 2026 in Kraft und kann von jeder Partei mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden. Wescan und Red Cloud stehen in keinem Nahverhältnis zueinander; jedoch können Red Cloud und/oder deren Kunden ein direktes oder indirektes Interesse an Wertpapieren von Wescan haben. Red Cloud erhält im Zusammenhang mit den Dienstleistungen keine Aktien, Optionen oder leistungsabhängige Vergütungen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSXV.

Informationen zu Red Cloud Securities Inc.

Red Cloud Securities Inc. ist als Wertpapierhändler registriert und Mitglied der Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapitalmarktdienstleistungen und Finanzierungsalternativen für den Junior-Rohstoffsektor.

Informationen zu Wescan Goldfields Inc.

Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Munro-Lake-Projekt, das sich im Pine-Lake-Grünsteingürtel angrenzend an das Goldfeld Seabee/Santoy befindet; sowie im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan das Jojay-Lake-Projekt, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, das Fork-Lake-Projekt, das die ehemals produzierende Goldmine Jasper beherbergt, und das kürzlich erworbene Lindsay-Lake-Projekt. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „WGF" gehandelt.

Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen und häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren", „planen", „erwarten", „könnte", „wird", „beabsichtigen" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der von Red Cloud zu erbringenden Dienstleistungen, der erwarteten Auswirkungen dieser Dienstleistungen auf den Markt für die Stammaktien des Unternehmens und deren Liquidität, der Laufzeit der Vereinbarung sowie der Genehmigung der Vereinbarung durch die TSXV. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf sie verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontaktdaten: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: W. Connor MacNeill, Chief Executive Officer, E-Mail: info@wescangoldfields.com, Telefon: (306) 244-5480

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wescan-goldfields-gibt-die-beauftragung-von-red-cloud-securities-fur-liquiditatsdienstleistungen-bekannt-302928378.html

03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2427852 03.11.2026 CET/CEST