EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE
flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.11.2026 / 17:45 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|flatexDEGIRO SE
|Straße, Hausnr.:
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|PLZ:
|60312
|Ort:
|Frankfurt am Main
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900IRBZTADXJB6757
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|27.10.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,64 %
|2,29 %
|4,92 %
|110134548
|letzte Mitteilung
|3,01 %
|0,91 %
|3,92 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000FTG1111
|0
|2905988
|0 %
|2,64 %
|Summe
|2905988
|2,64 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückrufrecht bei Wertpapierleihverträgen
|Jederzeit
|Jederzeit
|184146
|0,17 %
|Summe
|184146
|0,17 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Put Option
|20.11.2026
|Jederzeit
|Physisch
|255000
|0,23 %
|Strukturiertes Produkt für Privatanleger
|01.10.2076
|Jederzeit
|Bar
|10
|0 %
|Equity Swap
|Vom 14.12.2026 bis 12.06.2028
|Jederzeit
|Bar
|2078440
|1,89 %
|Summe
|2333450
|2,12 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Services LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Limited
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Investments (UK)
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. International plc
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Die Meldung wurde durch die Veräußerung von Wertpapieren eines Kunden ausgelöst, an denen Morgan Stanley & Co. LLC ein Nutzungsrecht hatte
Datum
|02.11.2026
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2426936 03.11.2026 CET/CEST
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